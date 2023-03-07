Експорт із Євросоюзу до РФ впав до мінімуму за 11 років

У 2022 році Євросоюз більш ніж на третину скоротив експорт своїх товарів до Росії через її вторгнення в Україну – до мінімуму з 2012 року.

Про це свідчать дані Євростату, передає Радіо Свобода.



Експорт товарів з ЄС до РФ склав 55,2 млрд євро (у 2012 році його вартість була вдвічі вищою), знизившись за рік на 38%.

Найсильніше впав експорт обладнання та транспортних засобів – на 59%, та інших промислових товарів – на 39%, що стало серйозною проблемою для російського бізнесу, з'ясували у Центробанку Росії. Експорт їжі та напоїв при цьому залишився незмінним.



Водночас імпорт із Росії до ЄС становив 203,4 млрд євро, за рік збільшившись на 24% і майже досягнувши максимального значення (2012 року – 203,6 млрд євро).

Найбільше збільшився імпорт енергоносіїв – на 42%. Повідомлялося, що напередодні нафтових санкцій країни Євросоюзу різко наростили постачання нафти, значно виріс імпорт російського скрапленого газу.



При цьому Євростат зазначає, що, порівняно з березнем 2022 року, у грудні, коли почали діяти нафтові санкції, сукупний імпорт із Росії скоротився на 53%.