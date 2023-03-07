Глобальні трейдери оцінили створений Росією "тіньовий флот" танкерів у 300-600 суден

Глобальні нафтотрейдери оцінюють створений Росією для обходу санкцій "тіньовий флот" танкерів у 300-600 суден.

Про це голова швейцарського сировинного трейдера Gunvor Group та керівник нафтового підрозділу трейдера Trafigura розповіли агентству Bloomberg, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Голова Gunvor Group Торбьорн Торнквіст розповів, що оцінює так званий "сірий флот" нафтових танкерів Росії у 300-400 суден.

Він також зауважив, що озвучений Росією план зменшення видобутку нафти в березні на 500 тис. барелів на добу поки що не впливає на експорт.

"Плани з експорту вказують, ймовірно, на більш менш однаковий експорт", – сказав він, зазначивши, що "можливо, трохи більше (експортується, – ред.) нафтопродуктів".

За словами Торнквіста, Gunvor наразі не спостерігає якихось серйозних збоїв у постачанні дизельного палива з Росії через нові санкції проти країни.

Своєю чергою керівник нафтового підрозділу нафтотрейдера Trafigura Бен Лакок оцінив "сірий флот" для перевезення нафти та нафтопродуктів із Росії у 600-650 танкерів.

Він додав, що певне занепокоєння на ринку викликає слабкіший, ніж очікувалося, видобуток нафти у США.

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Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.