Голова пивоварного гіганта Carlsberg пообіцяв продати бізнес у Росії перед виходом на пенсію

Генеральний директор Carlsberg Кьєс т’Харт оголосив про своє рішення піти на пенсію, до цього він обіцяє завершити вихід компанії з російського бізнесу.

Як повідомляється у пресрелізі Carlsberg Group, топменеджер повідомив наглядову раду компанії про намір піти із займаної посади не пізніше кінця третього кварталу 2023 року.

Він подякував команді Carlsberg, яку очолював останні 8 років, та озвучив свої плани на місяці перед виходом на пенсію.

"Перебування на посаді ще півроку дозволить мені та команді продовжити реалізацію наших складних планів на 2023 рік і завершити продаж російського бізнесу до літа. Після цього я зосереджуся на деяких цікавих невиконавчих ролях", – заявив Кьєс т'Харт.

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Як повідомлялося, у звітності компанії Carlsberg оприлюднив плани підписати угоду про продаж бізнесу у Росії до середини 2023 року. У цій країні Carlsberg Group належить пивоварна компанія "Балтика", яка виробляє продукцію під 55 брендами, включаючи такі, як "Балтика", Tuborg, Zatecky Gus, Holsten.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у березні 2022 року Carlsberg оголосив про рішення піти з російського ринку. Компанія оцінювала списання, пов'язані з цим рішенням, у 9,5 млрд данських крон (близько $1,4 млрд за поточним курсом).

З другого кварталу 2022 року російський бізнес компанії класифікується як актив, призначений для продажу, і не враховується у загальних фінрезультатах. За підсумками 2022 обсяг продажі продукції компанії в Росії знизився на 2,6%, водночас виторг зріс у 1,6 раза - до $593 млн.

За даними російських ЗМІ, Carlsberg може продати свою пивоварну компанію "Балтика" в Росії підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes.