Кабмін пропонує розірвати угоду з Росією про спільний контроль на кордоні

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді припинити дію угоди урядами України та Росії щодо співробітництва при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів та товарів на українсько-російському державному кордоні.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 7 березня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом пропонується припинити дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво під час здійснення спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні від 18 жовтня 2011 року у звʼязку із докорінною зміною обставин, зумовлених збройною агресію РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким припинив дію угоди з урядом Білорусі щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні.