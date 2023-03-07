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Новини
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Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського

коломойский

Одразу три літаки авіакомпанії МАУ, власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський та Арон Майберг, опинилися у флоті іншого українського авіаперевізника – "Роза Вітрів" (Windrose). Ця авіакомпанія, за даними ЗМІ, знаходиться в сфері впливу Ігоря Коломойського.

З інформації державного реєстру цивільних повітряних суден виходить, що станом на 7 березня 2023 року з МАУ в "Розу Вітрів" передали одразу три авіалайнери – Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA, Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF, Boeing 737-900ER з реєстрацією UR-PSI, пише avianews.com.

Ще в січні вони формально були закріплені за МАУ. Два з літаків – Embraer 190 та Boeing 737-900ER не літали з вересня 2022 року, один – Boeing 737-800 у вересні, грудні 2022 року та лютому 2023 року виконував епізодичні рейси під позивними "Рози Вітрів", хоча перебував у складі флоту МАУ.

Переведення літаків МАУ у флот "Рози Вітрів" може бути пов’язане з конфліктом Ігоря Коломойського з Ароном Майбергом щодо керування авіаперевізником. Про суперечки стало відомо ще наприкінці 2021 року, коли відбулася спроба замінити президента МАУ Євгена Дихне. Тоді він подав до суду та заблокував можливу зміну керівника авіакомпанії.

Із того часу дія контракту Дихне завершилась, але діяло рішення суду, яке не дозволяє вносити зміни в реєстр щодо керівника авіаперевізника.

У жовтні 2022 року МАУ взагалі припинила польоти. Причиною зупинки літаків голова профспілки авіаперевізника Олександр Полянський назвав непорозуміння між акціонерами, лізингодавцями та новопризначеним керівником.

Відповідно до повідомлення МАУ від 19 вересня, новим президентом авіаперевізника тоді став Кирил Звонарьов, який до того був заступником гендиректора аеропорту "Бориспіль".

У той самий час профспілка вказувала, що Дихне залишався діючим президентом МАУ відповідно до державного реєстру, але не виконував функцій керівника через закінчення контракту та конфлікт акціонерів МАУ. Через цю колізію МАУ не могла проводити платежі, пояснювали в профспілці.

Арон Майберг у попередніх інтерв’ю повідомляв, що лізингові компанії Коломойського здають МАУ в оренду літаки.

Переведення авіалайнерів у флот "Рози Вітрів", на яку має вплив Коломойський, може бути спробою повернути ці повітряні судна в роботу на фоні зупинки польотів МАУ через конфлікт акціонерів.

Наразі "Роза Вітрів" має діючий сертифікат експлуатанта та може виконувати рейси в Європі на замовлення інших авіаперевізників.

Автор: 

авіація (2255) Коломойський Ігор (1775) літак (667) МАУ (517) Windrose (33)


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Топ коментарі
+20
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07.03.2023 19:48 Відповісти
+17
Коломойський черговий раз наробив боргів перед Украерорухом та аеропортом Бориспіль і вивів активи на іншу компанію. Піплу розкажуть з телевізора яка це перемога...
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07.03.2023 17:57 Відповісти
+12
Чомусь, я саме так і уявляв, "поверженного" Зеленскім, алігарха...
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07.03.2023 19:29 Відповісти
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Коломойський черговий раз наробив боргів перед Украерорухом та аеропортом Бориспіль і вивів активи на іншу компанію. Піплу розкажуть з телевізора яка це перемога...
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07.03.2023 17:57 Відповісти
гниды
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07.03.2023 18:42 Відповісти
Чомусь, я саме так і уявляв, "поверженного" Зеленскім, алігарха...
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07.03.2023 19:29 Відповісти
одна з найбільш "шкурних" проблем в Україні-не стати антисемітом...
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07.03.2023 19:40 Відповісти
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07.03.2023 19:48 Відповісти
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08.03.2023 07:39 Відповісти
а як же обшуки в готельному номері? крім перуки бабусі нічого не знайшли?
довго хлопці роззувалися -треба було у взутті йти!
зробите себе ще раз?
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07.03.2023 19:48 Відповісти
от вам і відповідь - чому сбешники на камери роззувалися... либонь знали, до ХАЗЯЇНА заходять... враховуючи уже фактично наявну диктатуру дєрьмако-татарова, залишається лише зловтішатися із майбутньої долі безмежно жадібного підступного криголама: сподіваюся, його таки "абездолят і абілєтят", і саме у його стилі... і не хижаки по цеху, а купка дегенаративних блазнів-членограїв на чолі із рєшалой по мафам й гидотним мусором... sic transit gloria mundi...
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07.03.2023 20:27 Відповісти
дайте угадаю - и ему за это ничего не будет? Это ж не Коболев, Бене потрошить майно госкомпаний можно
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07.03.2023 21:51 Відповісти
Очередной пи**дец от папика Бонэвтик. А вы, народ скидывайте последнее, донатьте на ЗСУ и приготовьте ваши денежки для повышения оплаты на электричество и газ. Гниды ще не нажрались, дали будэ...
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07.03.2023 22:22 Відповісти
Ну що, "какієразніци", тепер вам зрозуміло як виглядає Бєнін "канєц епохі бєднасті" у виконанні Вовкі-Галабародькі? Чи може ще раз серіал про "слугу народа" передивитесь???
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07.03.2023 23:06 Відповісти
Головний мародєр
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08.03.2023 08:54 Відповісти
А Васька Беня слушает да ест!
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08.03.2023 11:22 Відповісти
Ця сволота коломойський систематично заробляє на банкрутстві, виводячи активи і не сплачуючи борги. Це відпрацьована схема, реалізована десятки разів
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08.03.2023 11:35 Відповісти
мы очень рады
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04.04.2023 14:34 Відповісти

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