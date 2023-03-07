Росія втратила європейський ринок дизпалива, її замінили Саудівська Аравія, Індія та Китай, – EIA

Країни Північно-Західної Європи замінили обсяги дизпалива, яке раніше поставлялося з Росії, збільшивши його імпорт із Саудівської Аравії, Індії, Китаю та Південної Кореї.

Про це свідчать дані управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За оцінкою EIA, після набрання 5 лютого чинності ембарго ЄС на російські нафтопродукти імпорт дизпалива з РФ морем впав з 53% до 2%. На тлі цього суттєво зросло постачання з інших регіонів, особливо з Близького Сходу та Азії.

Найбільше збільшення імпорту дизпалива до Північно-Західної Європи відбулося з Саудівської Аравії: у лютому королівство експортувало до Європи 202 тис. барелів палива на добу, тоді як у період з жовтня 2021 року до вересня 2022 року ці обсяги становили в середньому 68 тис. б/д.

Індія також збільшила експорт дизпалива до Європи: зі 110 тис. б/д у середньому за аналогічний період до 161 тис. б/д у лютому 2023 року.

Аналітики EIA вказують, що постачання дизельного пального до Європи також збільшили Китай та Південна Корея, які раніше не були регулярними експортерами палива до регіону. У лютому вони експортували до Європи 119 тис. б/д та 45 тис. б/д відповідно.

Водночас імпорт із США збільшився до 107 тис. б/д, тоді як з жовтня 202 року по вересень 2022 року він становив у середньому 43 тис. б/д.

"Втрата Європою Росії як великого постачальника дизельного палива означає, що їй доведеться імпортувати паливо з більш віддалених регіонів. Невизначена динаміка попиту та пропозиції, а також нові обставини, пов'язані з імпортом дизпалива у Європу (його імпорт із більш далеких відстаней) можуть призвести до волатильності цін, оскільки ринки пристосовуються до нової динаміки", – зазначають у ЕІА.

При цьому аналітики відомства зауважують, що ціни на дизпаливо в Північно-Західній Європі станом на кінець лютого були нижчими, ніж до початку вторгнення РФ в Україну: $2,65/галон порівняно із $3,29/галон.

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Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.