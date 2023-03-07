Німецька SAP оцінила втрати через вихід із Росії та Білорусі у 410 мільйонів євро

Негативний вплив припинення діяльності німецької компанії SAP – світового виробника програмного забезпечення для управління підприємствами – в Росії та Білорусі в 2022 році становив близько 410 млн євро.

У річному звіті компанії уточнюється, що негативний вплив здебільшого торкнувся сегменту додатків, технологій та послуг, передає Інтерфакс-Україна.

Із зазначеної суми приблизно 120 млн євро припало на витрати на реструктуризацію бізнесу в Росії та Білорусі (загальні витрати на реструктуризацію SAP у 2022 році – 138 млн євро). При цьому зазначається, що ці витрати здебільшого складаються з вихідної допомоги працівникам, знецінення активів у формі права користування офісними будівлями, знецінення обладнання центрів обробки даних та списання комісій від продажу.

Загалом у 2022 році компанія направила 85 млн євро на компенсації персоналу, більша частина цих коштів припала на РФ та Білорусь.

Очікуваний кредитний збиток у Росії та Білорусі у 2022 році склав 62 млн євро (у 2021 році – 5 млн євро).

Німецька SAP, американські Oracle та Microsoft були основними постачальниками на російський ринок програмних рішень для автоматизації діяльністю компаній. Насамперед, найбільших та великих. На основі їх товарів побудовані інформаційні системи переважної більшості найбільших російських комерційних та держкомпаній.

Значну частину виручки іноземні вендори, включно з SAP, отримали за рахунок надання послуг з технічної підтримки. При цьому більшість запитів замовників вирішувалася російськими партнерами іноземних компаній. Минулого року через відхід іноземних постачальників та припинення ними підтримки російських замовників вартість сервісних контрактів у РФ знизилася на 30-40% за рахунок зникнення відрахування вендорам.

У результаті, до кінця 2022 попит з боку російських замовників на послуги сервісної підтримки зріс у рази. Так, до листопада 2022 року кількість запитів на підтримку програмного забезпечення зросла більш ніж у 10 разів, на сервісне обслуговування обладнання – вдвічі.