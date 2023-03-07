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Новини Війна
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За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування. ІНФОГРАФІКА

продукты

За рік війни закритими лишається тільки 5% торгових об’єктів/магазинів. Водночас, за 12 місяців війни цей показник зменшився на 24%.

Згідно з даними останнього опитування торгівельних мереж – членів асоціації Асоціації рітейлерів України (RAU) – через 12 місяців із 16 787 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 15 873. Відсоток діючих об’єктів складає 95%, відповідно закритих – всього 5%.

За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 01

Для порівняння: в березні минулого року не працювала майже третина торгових точок (29%)

Тренд на відновлення триває з квітня 2022 року і продовжується досі, хоча й вимірюється показниками в декілька процентів на місяць.

Навесні приріст працюючих магазинів складав 5-6%, з середини літа стабілізувався на рівні 1-2%, пригальмував восени, а вже з кінця минулого року знову прискорився.

Так, порівняно із груднем 2022 року, наразі кількість непрацюючих магазинів стала менше на 2%. У кількісному виразі це 311 додатково відкритих торговельних точок. І тепер лишаються закритими із різних причин тільки 914 магазинів, тобто майже в п’ять разів менше, ніж було зачинено в березні минулого року, коли не працювала майже третина магазинів (4481 торгових точок).

Таким чином уже вдалося повернути до роботи 80% торгових точок, які не працювали в березні. Загалом же кількість відкритих торгових точок збільшилася за 12 місяців на 24%. У різних сферах торгівлі цей процес ішов по-різному, але відновлення роботи закладів торгівлі продовжується у всіх без винятку сегментах. 

За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 02
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 03
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 04
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 05
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 06
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 07
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 08
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 09
За рік війни в Україні не відновили роботу тільки 5% магазинів, – опитування 10

Автор: 

магазин (275) опитування (335) торгівля (921)


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