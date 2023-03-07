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25 023 1

"Епіцентр" Герег купив підприємство "Укроборонпрому" з двома земельними ділянками у Києві

укроборонресурси

Фонд державного майна 7 березня провів аукціон з приватизації цілісного майнового комплексу ДП "Укроборонресурси". Переможцем конкурсу стало ТОВ "Епіцентр К" Олександра та Галини Герег, яке запропонувало за нього майже 211 млн грн при початковій вартості 17,6 млн грн.

Як ідеться в інформації "Prozorro.Продажі", загалом у конкурсі взяв участь 21 покупець, а основним суперником "Епіцентру" було ТОВ "Констракшн Машинері" (офіційний дилер техніки JCB в Україні), розташоване по сусідству з "Укроборонресурсами", передає LIGA.net.

Основна діяльність цього підприємства полягає в комплексній переробці та утилізації майна концерну "Укроборонпром". Основний вид діяльності – оптова торгівля брухтом.

При цьому останні роки підприємство було збитковим та накопичило понад 3 млн грн боргів.

У власності "Укроборонресурсів" перебувають дві земельні ділянки в Києві (Саперно-Слобідський проїзд, 3) та Стрию (Сколівська, 14) загальною площею 18,28 га.

За умовами продажу покупець підприємства не повинен звільняти працівників протягом шести місяців та повинен розраховуватися з боргами.

Автор: 

аукціон (1349) Укроборонпром (758) Епіцентр (40)


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Добре іде бізнес в мародерів,ну нічого скоро будете висіти на деревах разом ззєлєним і рєзніковим бо єрмак в кацапстан зїбеця
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07.03.2023 20:55 Відповісти

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