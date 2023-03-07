БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
352 0

"Ощадбанк" отримав 25 мільйонів євро від ЄІБ на кредити для українських підприємців

ощадбанк

"Ощадбанк" отримав новий ліміт у розмірі 25 млн євро для фінансування бізнесу за програмою гарантійного механізму в рамках нової тристоронньої угоди з Європейським інвестиційним банком та Європейським інвестиційним фондом (групою ЄІБ).

Як ідеться в повідомленні банку, угода розширює доступ до кредитування підприємствам, які не мають достатньої застави на всю суму кредиту.

Завдяки тристоронньому партнерству 70% кредиту покривається гарантією ЄІБ, а позичальник має забезпечити заставою лише 30% суми кредиту.

Очікується, що завдяки збільшенню ліміту "Ощадбанк" зможе профінансувати більше 150 клієнтів на суму близько 1 млрд грн.

Заявки на фінансування приймаються з 7 березня 2023 року у відділеннях "Ощадбанку".

Автор: 

бізнес (1199) Ощадбанк (678) фінансування (2053) ЄІБанк (296)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 