Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працювали (оновлено)

Із 10 ранку 8 березня тимчасово призупинили роботу пункти пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок", що на кордоні з Угорщиною. Станом на 12:30 рух відновлено.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Так, було призупинено оформлення та пропуск через кордон осіб та транспортних засобів у зв’язку з оновленням інформаційної системи з боку угорської сторони.

У Західному регіональному управлінні ДПСУ повідомили, що станом на 12:30 пропуск осіб і транспорту через українсько-угорський кордон відновлено.

Раніше прикордонники попереджали про можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.