Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово не працювали (оновлено)
Із 10 ранку 8 березня тимчасово призупинили роботу пункти пропуску "Тиса", "Лужанка", "Косино", "Дзвінкове" та "Вилок", що на кордоні з Угорщиною. Станом на 12:30 рух відновлено.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.
Так, було призупинено оформлення та пропуск через кордон осіб та транспортних засобів у зв’язку з оновленням інформаційної системи з боку угорської сторони.
У Західному регіональному управлінні ДПСУ повідомили, що станом на 12:30 пропуск осіб і транспорту через українсько-угорський кордон відновлено.
Раніше прикордонники попереджали про можливі технічні перерви під час пропуску пасажирів на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
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