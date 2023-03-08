За вибухами на "Північних потоках" стоїть український приватний спонсор, західна розвідка не розкриває його імені, – The Times

Західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2".

Утім, як пише The Times, його ім’я свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну, передає "Європейська правда".

Видання зазначає, що вже через тиждень після вибухів на газопроводах співробітники неназваної скандинавської делегації в Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.

Водночас, наголошують журналісти, ім'я приватного спонсора диверсії-українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.

Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:

"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо – вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", – йдеться у публікації.

Газета відзначає, що "впливова фігура", яка профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Шольца.

Складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.

"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитівку", – резюмує видання.

Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.

При цьому радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.