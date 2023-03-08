За вибухами на "Північних потоках" стоїть український приватний спонсор, західна розвідка не розкриває його імені, – The Times
Західним розвідувальним колам упродовж місяців було відоме ім’я українця – приватного спонсора, який нібито профінансував диверсію на російських газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2".
Утім, як пише The Times, його ім’я свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну, передає "Європейська правда".
Видання зазначає, що вже через тиждень після вибухів на газопроводах співробітники неназваної скандинавської делегації в Брюсселі отримали розвідувальну інформацію про те, що за підривами стоять не американці, росіяни чи поляки, а приватна ініціатива з України. Дипломатам повідомили, що ця інформація не буде оприлюднена.
Водночас, наголошують журналісти, ім'я приватного спонсора диверсії-українця, якого не називають, не пов'язане з урядом президента Зеленського.
Ось як видання пояснює, чому ім’я українського спонсора вирішили приховати:
"Судячи з усього, посадовці НАТО хотіли вберегти Україну від публічної сварки з Німеччиною, яка тягла час з постачанням життєво важливої військової допомоги, включаючи танки Leopard 2 та системи ППО IRIS-T. Це цілком справедливо – вони, мабуть, знали, хто несе відповідальність, раніше від адміністрації президента чи міністерства оборони у Києві, які були приголомшені доповіддю та затято заперечують свою причетність", – йдеться у публікації.
Газета відзначає, що "впливова фігура", яка профінансувала операцію, не мала наміру зміцнювати позиції критиків німецького постачання зброї, які тиснуть на уряд Шольца.
Складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.
"Його ім'я обов'язково випливе, особливо якщо врахувати, що він залишив своєрідну візитівку", – резюмує видання.
Раніше The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
А за даними німецьких ЗМІ, слідство в Німеччині встановило судно, яке використовувалось для здійснення диверсії на російських газогонах, і вважає, що воно так чи інакше пов’язане з Україною.
При цьому радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік" та не має інформації про якихось проукраїнських агентів, які могли це зробити.
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Хоча у нас в Україні справді всі успішні атаки на рф є приватними ініціативами.
Ті ж морські дрони це теж була приватна ініціатива і вона була успішна. Тепер коли їх взяла держава під свій контроль - тишина.
І бавовна в різних містах росії теж приватна, бо її роблять приватні компанії гроші для яких збирають волонтери та різні шоумени. Той же Стерненко і куплені ним дрони це ж не державна ініціатива.
"Версия с украинскими диверсантами, которые взорвали «Северные потоки», конечно, совершенно бессмысленная. При всем моем уважении к украинским силам специальных операций, провернуть диверсию такого уровня сложности под силу считанным странам на планете. Буквально двум--трем. Ее только репетировать надо несколько месяцев, иметь подготовленных боевых пловцов, специальные средства. Поэтому, если принять версию о внешнем подрыве, исполнителей нужно искать либо в Калифорнии, либо в Вирджинии, там, где находятся базы SEAL. И не забывайте, что это произошло в таком районе, где каждый сантиметр акватории просматривается и прослушивается.
Впрочем, я уже писал - если взрыв был изнутри, то взорвали сами. Для этого есть специальное оборудование - этакие беспилотники для обследования труб изнутри - PIG (Pipeline Inspection Gauge). В России их называют «чушки». Никто доступа к трубам не имел кроме Газпрома, «чушки» в его распоряжении.
А кому выгодно? Ну вот «Газпрому» и выгодно - из-за какого-то взрыва появился форс-мажор. И не надо платить неустойку европейским потребителям за то, что не поставили им газ. Тем более, когда это можно свалить на «украинских диверсантов»".
Только зачем тогда оставили 1 ветку СП2 нетронутой?
хочете газу? ось труба. одна ціла. тільки це труба СП2, тому вводьте в експлуатацію... і сосіть... газ...
а там дивись і СП1 відремонтуємо...
Хвірташ?
Яник?
назва делегації Odnäbabka skäzalla
НУ ЧОМУ Ж..
НЕ ПОВ"ЯЗАНІ З НИМ ТАКОЖ
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Складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів та закупівлю зарядів кумулятивної вибухівки, доступних тільки для газової та нафтової промисловості за спеціальною ліцензією та за великі гроші.
ХТОСЬ У ЦЮ ...УЙНЮ ВІРИТЬ?