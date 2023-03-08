Ціни на автогаз у великих мережах АЗС падають до 23 гривень за літр

На автозаправних станціях продовжує дешевшати скраплений газ, який відучора у середньому втратив на літрі ще 11 копійок – до 23,19 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи "А-95".

Коридор, в якому на сьогодні перебуває ціна на автогаз, тримається у межах 20,95-24,12 грн/л.

Найбільше здешевшання зафіксовано у мережі Neftek (-1 грн) – до 22,49 грн/л. Найменше – 8 копійок – у мережі WOG, до 23,86 грн/л.

ОККО відучора ціни на автогаз на своїх АЗК не змінювала, тож на її станціях можна придбати його за 24,08 грн/л.

Такі мережі як KLO, "Авіас", "Олас", "Фактор" та інші ціну на автогаз також утримали на попередньому рівні.

Найдорожче на сьогодні – 24,12 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі Socar (-0,38 копійок). Найдешевше – 20,95 грн/л – вже традиційно у мережі "Авантаж 7", хоч ця мережа упродовж останніх двох діб ціни на автогаз не змінювала.