Латвія передасть українським військовим та медикам перші автівки, конфісковані у п’яних водіїв

Уряд Латвії ухвалив рішення безоплатно передати українським військовим, Вінницькій регіональній клінічній лікарні та територіальному медоб’єднанню Куп’янської ради Харківщини вісім автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це пише Delfi.



Як заявив міністр фінансів країни Арвіл Ашераденс, від ідеї до втілення пройшло трохи більше місяця. До процесу активно приєдналася Служба державних доходів, уряд, комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, а депутати одноголосно підтримали поправки до закону щодо підтримки цивільного населення України.



Відповідно до закону, конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною, та підтримки українського суспільства.

Представник товариства Agendum та засновник "Твіттер-конвою", які займаються підбором та транспортуванням машин в Україну, Рейніс Познякс зауважив, що передача автомобілів "є дуже гарною новиною для п'яти армійських частин та трьох медичних установ".

Agendum забезпечить доставку автомобілів в Україну та передачу їх державним установам.