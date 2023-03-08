Путіну бракує грошей: Російські силовики взялися за вибивання податків з популярних блогерів

Слідчий комітет Росії (СКР) масово перевіряє сплату податків популярними російськими блогерами, їм загрожує відкриття кримінальних справ та зобов’язання доплатити у російський бюджет нараховані силовиками суми.

Про це пише російське видання "Коммерсант" із посиланням на джерела у СКР.

За словами співрозмовника видання, вже зараз російське відомство перевіряє низку російських блогерів, які можуть використовувати схеми мінімізації податків, найближчим часом не виключено порушення цілої низки кримінальних справ. Однак вони зможуть добровільно сплатити до бюджету РФ заявлені їм силовиками суми.

Напередодні звинувачення в ухиленні від сплати податків висунули російській блогерці Валерії Чекаліній, їй нарахували недоїмку у розмірі понад 300 мільйонів рублів. За даними видання, вона разом із чоловіком розглядають можливість добровільно сплатити заявлену суму, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Справу проти подружжя Чекаліних було порушено 20 лютого. За версією слідства, Чекаліна, відома підписниками під ім'ям Lerchek, з липня 2020 по липень 2022 року недоплатила податки, розподіливши оплату за продаж фітнес-марафонів на інших індивідуальних підприємців за допомогою чоловіка та інших родичів. Через це російський бюджет, як вважає слідство, недоотримав податків більш ніж на 311 млн руб.

У Instagram на Валерію та Артема Чекаліних підписано 10,4 млн і 4 млн користувачів відповідно. У Telegram-каналу Lerchek понад 691 тис. підписників. Саме через соцмережі блогери і пропонували свої онлайн-марафони для швидкого схуднення.

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Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.

Додатково до ухваленого восени минулого року рішення про збільшення податків для "Газпрому", у лютому російська Держдума ухвалила закон, покликаний збільшити доходи, штучно обмеживши дисконт на нафту марки Urals щодо еталонної марки Brent. У підсумку, російські нафтогазові компанії будуть змушені намагатися мінімізувати дисконт, або ж доплачувати податки з власної кишені. За оцінкою російського Мінфіну, цей механізм дозволить додатково зібрати у федеральний бюджет у 2023 році понад 600 млрд рублів.

Крім того, влада Росії готує для бізнесу одноразовий збір, який має забезпечити додатково 300 мільярдів рублів податкових надходжень. Спочатку його називали добровільним, однак, схоже, війну будуть оплачувати всі.