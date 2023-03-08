Суд скасував банкрутство компанії Коломойського з боргом перед "Приватбанком" на 2,6 мільярда

Апеляційний суд задовольнив скаргу "Приватбанку" та скасував постанову про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт" (раніше – "Приватофис"), яка заборгувала банку 2,6 млрд гривень.

Відповідне рішення Центральний апеляційний господарський суд у м. Дніпро ухвалив 7 березня, повідомляє пресслужба банку.

"У цій справі власники "Приватофису" намагались незаконно уникнути сплати "Приватбанку" багатомільярдного боргу, маніпулюючи законодавством та зухвало зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого", – наголошується у повідомленні.

Компанія "Приватофис" була створена колишнім менеджментом "Приватбанку" у 2005 році. Саме на цю компанію були записані права власності на кілька сотень відділень банку по всій Україні. Вона ж виступала поручителем "Приватбанку" за кредитом рефінансування НБУ, отриманим у 2009 році, який через низку рішень судів "Приватбанк" змушений був погасити уже після націоналізації у 2020 році.

Станом на 2021 рік розмір кредитної заборгованості ТОВ "Приватофис" перед банком складав 2,9 млрд грн.

У 2021 році "Приватбанк" прийняв рішення ініціювати процедуру банкрутства ТОВ "Приватофис", однак призначений судом арбітражний керуючий Олег Чичва визнав кредитні вимоги банку лише частково – на суму 1,6 млрд грн. Попри заперечення бБанку, суд у грудні 2021 року ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом. Саме ця постанова сьогодні була скасована Центральним апеляційним господарським судом.

У повідомленні зазначається, що той же Олег Чичва також був арбітражним керуючим у справі компанії "Новофарм", яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.

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Як повідомлялося, наприкінці лютого апеляційний суд задовольнив скаргу "Приватбанку" та скасував ухвалу про ліквідацію юридичної особи ТОВ з ІІ "Новофарм", яка має непогашений борг перед банком на 4,3 млрд грн.

За кілька днів до націоналізації у 2016 році службові особи "Приватбанку" прийняли рішення надати компанії "Новофарм" кредит на суму 3,2 млрд грн для реструктуризації заборгованості фірми перед банком – попри те, що у грудні 2015 року комісія НБУ визнала "Новофарм" особою, пов’язаною з "Приватбанком".

У жовтні 2020 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов "Приватбанку" до компанії "Новофарм" і її фінансового поручителя Pointex Sale LLP про стягнення заборгованості. Однак вже у квітні 2021 року цей же суд визнав "Новофарм" банкрутом, а у липні 2022 року ліквідував юридичну особу "Новофарм" без погашення боргу "у зв`язку з недостатністю майна банкрута", на що "Приватбанком" було подано апеляційну скаргу.

Уряд України 18 грудня 2016 року на підставі пропозиції НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови та влив у його капітал понад 155 млрд грн.

Залучена владою України в 2017 році компанія Kroll за підсумками аудиту "Приватбанку" підтвердила, що фінустанова до її націоналізації наприкінці 2016 року була об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій колишніх власників, що призвело до збитків щонайменше у $5,5 млрд.