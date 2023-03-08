Обшуки в "Айбокс Банку": Керівництво підозрюють в ухиленні від податків на 400 мільйонів (оновлено)

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки 8 березня проводять обшуки в офісах та відділеннях АТ "Айбокс банк", якого Нацбанк напередодні позбавив ліцензії. Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття злочинної схеми, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу.

"Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн", – сказано в повідомленні БЕБ.

Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні вебресурси інтернет-казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням "міскодингу" та розірваних грошових переказів.

Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в інтернеті, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд грн, із яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.

Із метою отримання доказової бази БЕБ спільно з СБУ та НБУ проводять масштабні обшуки у приміщеннях банку, офісах, місцях проживання фігурантів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося, 7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.

Підставою для ліквідації банку Нацбанк вказує систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

Серед іншого, банк неналежним чином виконував обов’язки щодо перевірки клієнтів, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру.

Також відомо, що Фонд гарантування вкладів уже розпочав процедуру ліквідації "Айбокс Банку". Вона триватиме три роки – з 8 березня 2023 року до 7 березня 2026 року.

Акціонерами "Айбокс-Банку" є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.

Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.