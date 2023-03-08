ДБР: 7 перевізників незаконно вивозили за кордон "ухилянтів", їх відключили від системи "Шлях"

Від системи "Шлях" буде відключено сім перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон.

Таке рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" на підставі зібраних матеріалів Державним бюро розслідувань.

Як повідомляється, працівники Державного бюро розслідувань встановили, що три приватних товариства та чотири ФОПи у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зокрема, оформлені цими перевізниками водії автомобільного транспорту для виїзду за кордон упродовж 60 днів не повернулися в Україну. Це порушення встановлених правил перетину державного кордону було зафіксовано ДБР.

"На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалене відповідне рішення", – також повідомили в ДБР.