Євросоюз може продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року, – ЄК

Європейська Комісія оголосила про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", – йдеться в комюніке ЄК, передає Інтерфакс-Україна.

У повідомленні заявляється, що "Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

"Захист уже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", – сказано в повідомленні ЄК.

У документі наголошується, що директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн – у першій половині 2022 року.

"Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", – зазначили в ЄК.

Раніше у звіті Верховного комісара ООН у справах біженців повідомлялося, що переважна більшість біженців та внутрішньопереміщених українців (близько 77% та 79% відповідно) хочуть повернутися додому, утім лише 12% як біженців, так і внутрішньопереміщених осіб планують зробити це протягом наступних трьох місяців.

Загалом же, за підрахунками ООН, через рік після початку повномасштабного російського вторгнення до України, понад 13 млн людей досі не можуть повернутися до своїх домівок. Із них близько 8 млн – біженці у Європі та понад 5 млн – внутрішньопереміщені особи.