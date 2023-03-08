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Країни ЄС погодили виділення додаткових 2 мільярдів євро на зброю для України

ларс,даніельсон

Посли ЄС затвердили додаткові 2 млрд євро до Європейського фонду миру (EPF), через який надається допомога Україні.

"Посли ЄС схвалили виділення додаткових 2 млрд євро Європейському фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", – сказано в повідомленні Представництва Швеції в ЄС.

Європейський фонд миру покликаний сприяти державам-членам у їхніх постачаннях озброєнь Україні.

Раніше повідомлялося, що Болгарія без прямих угод відправила Україні зброї на $1 млрд.

Автор: 

зброя (893) фонд (148) Євросоюз (5212)


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