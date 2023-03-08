Уряд Литви готує окремий закон про візові обмеження для громадян Росії та Білорусі
Уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон із закріпленими обмеженнями щодо громадян Росії та Білорусі через повномасштабну війну проти України – наразі вони діють у межах указу про надзвичайний стан.
Як пише агенція BNS, у Литві ще з часів міграційної кризи на кордоні з Білоруссю діє надзвичайний стан, який схвалює парламент. Указ про надзвичайний стан передбачає більш жорсткі процедури видачі всіх документів росіянам і білорусам – заяви на отримання цих документів не приймаються, передає Європейська правда.
Також указ забороняє в'їзд до Литви громадянам Росії; винятки стосуються дипломатів, дисидентів, працівників транспортних компаній, членів сімей громадян ЄС, а також росіян із дозволом на проживання або довгостроковими національними візами країн Шенгенської зони.
Наразі надзвичайний стан у Литві діє до 16 березня, але існує ймовірність, що його не будуть продовжувати, якщо Сейм країни ухвалить окремий закон щодо мігрантів. У результаті санкції проти громадян РФ і Білорусі втратять чинність і потребуватимуть окремого запровадження.
Заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене повідомила, що метою ініціативи є створення "національного режиму санкцій". Він не поширюватиметься на юридичних осіб, оскільки рішення про економічні санкції ухвалюються на рівні ЄС.
Уряд Литви звернувся до парламенту країни з проханням розглянути це питання в терміновому порядку.
Зараз міністерство внутрішніх справ Литви пропонує продовжити надзвичайний стан у Литві до 17 квітня цього року. Раніше Литва продовжувала надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні строком на три місяці.
Минулого разу надзвичайний стан продовжували на початку грудня.
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