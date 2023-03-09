У системі Prozorro з початку року оголосили закупівель на 149 мільярдів, – Мінекономіки

За перші два місяці 2023 року кількість опублікованих успішних закупівель через систему Prozorro склала близько 578 тис., а кількість конкурентних закупівель – 39 тис. Очікувана вартість оголошених закупівель – 149 млрд грн, очікувана вартість конкурентних закупівель – 66 млрд грн.

За словами заступниці міністра економіки України Надії Бігун, частка конкурентних закупівель складає 46% від загальної очікуваної вартості.

При цьому загальна кількість замовників, які за січень і лютий 2023 року скористались системою Prozorro, складає 23 тис. Із них 7 тис. скористались саме конкурентними закупівлями. Загальна кількість постачальників склала 75 тис., із яких 12 тис. взяли участь у конкурентних торгах.

Через Prozorro Market за січень-лютий відбулось 3600 закупівель, на 1,2 млрд грн, якими скористались 1600 замовників. Середня кількість пропозицій на торги у запитах ціни пропозицій склала 3,9.

"Ми зменшили кількість умов, за яких можна проводити прямі закупівлі без застосування Prozorro, а також уточнили перелік випадків, коли дані про закупівлі не відображаються в системі питань безпеки. Мета таких змін, що були закріплені постановою Уряду №157, полягає в тому, щоб максимально повертати закупівлі в електронну систему", – наголосила Бігун.

За її словами, аналогічний підхід буде закладено у зміни щодо публікації даних про оборонні закупівлі.

"Після підпису президента закон зобов’яже оборонних замовників публікувати в системі Prozorro ціни, за якими вони купують незбройні товари на потреби армії. При цьому розкриття інформації розповсюджується як на контракти під час воєнного стану, так і до 24 лютого 2022 року", – підсумувала Бігун.