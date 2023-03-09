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Суд США видав ордер на арешт літака "Роснєфті" за порушення санкцій

сша

Федеральний суд у Нью-Йорку 8 березня видав ордер на арешт літака Boeing 737, який належить компанії "Роснєфть".

Про це повідомили у міністерстві юстиції США, передає Радіо Свобода.

Суд вважає, що існують достатні підстави для звинувачень "Роснєфті" у порушенні режиму санкцій, запроваджених США після російського вторгнення в Україну.

Літак, вартість якого оцінюється в $25 млн, вилітав і повертався до Росії щонайменше сім разів після запровадження санкцій, що порушує заборону для зроблених у США літаків на польоти до Росії без спеціальних схвалених американською владою ліцензій.

"Порушивши експортний контроль, "Роснєфть" перетворила свій літак на предмет контрабанди", – пояснив рішення представник Мін’юсту США Ендрю Едамс.

"Російським компаніям та олігархам доведеться заплатити за кричуще порушення санкцій, введених Сполученими Штатами проти Росії за несправедливу війну проти народу України", – йдеться у заяві федерального прокурора в Брукліні Бріона Піса.

Востаннє Boeing "Роснєфті" прилітав до Штатів у 2014 році. Тепер він може бути затриманий у багатьох країнах на запит США.

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Китай та параша, усе більше нагліють, і якщо весь світ не обєднається проти та не поставить їх на місце - то третя світова не за горами. У єдності наша сила!
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09.03.2023 10:27 Відповісти

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