Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з липня 2021 року

Ціни на газ у Європі на торгах у четвер уперше з 27 липня 2021 року опустилися нижче за $450 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $447,3/тис. кубометрів (-3,2%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня – $461,9/тис. кубометрів.

Біржові ціни на газ демонструють стійке зниження з кінця минулого року і 3 березня вперше за півтора року – з 23 серпня 2021 року – опустилися нижче за $500 за тисячу кубометрів.

Експерти зазначали, що вартість газу на європейській біржі знижується через достатні запаси у підземних газосховищах у Євросоюзі, а також теплу вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання газу.