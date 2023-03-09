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Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з липня 2021 року

газ,євросоюз

Ціни на газ у Європі на торгах у четвер уперше з 27 липня 2021 року опустилися нижче за $450 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $447,3/тис. кубометрів (-3,2%).

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торговельного дня – $461,9/тис. кубометрів.

Біржові ціни на газ демонструють стійке зниження з кінця минулого року і 3 березня вперше за півтора року – з 23 серпня 2021 року – опустилися нижче за $500 за тисячу кубометрів. 

Експерти зазначали, що вартість газу на європейській біржі знижується через достатні запаси у підземних газосховищах у Євросоюзі, а також теплу вітряну погоду і заходи економії, які дозволили значно скоротити споживання газу.

Автор: 

газ (7984) Європа (581) ціни (3542)


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09.03.2023 16:09 Відповісти

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