Колапсу енергосистеми вдалося уникнути, але є проблеми з постачанням електроенергії, – очільник "Укренерго" про наслідки нічної атаки росіян

Енергосистема України не зазнала колапсу внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів 9 березня. Водночас через пошкодження обладнання виникли проблеми з доставкою електроенергії до низки регіонів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.



"Енергосистема працює, не погашена, колапсу не трапилося, але пошкодження є у багатьох регіонах – як ТЕС, так і підстанцій "Укренерго", через які передається електроенергія, і це призводить до обмежень енергопостачання у низці областей", – зазначив він.



За його словами, наразі триває остаточна оцінка завданих збитків, а енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.



"Це була масштабна атака як за кількістю, так і за номенклатурою озброєння. Працюємо над відновленням енергопостачання, десь буде швидше, десь потрібно буде більше часу. Протягом або до кінця дня надамо більш точну інформацію про відновлення", – уточнив Кудрицький.



Відповідаючи на питання про можливість імпорту електроенергії з Європи, глава "Укренерго" наголосив, що проблем покриття споживання в Україні немає, натомість є проблема у магістральній мережі, якою постачаються ресурси.



Але, за його словами, Україна завжди має можливість використовувати великі європейські резерви у разі потреби.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.