Ворог пошкодив енергооб’єкт у Києві, частина міста досі без опалення, – Кличко
Унаслідок ранкової ракетної атаки з боку росіян 9 березня в Києві пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
"Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення. Всі служби працюють над усуненням наслідків влучання російської ракети. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути мешканцям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", – наголосив він.
Як повідомлялося, після ракетної атаки та внаслідок екстрених відключень електроенергії 40% споживачів Києва залишилися без опалення.
Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.
Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.
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