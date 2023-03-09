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Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції проти "Росатома" та атомної енергетики РФ, – ЗМІ

росатом

Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики, зокрема й проти "Росатома".

Про це пише PAP із посиланням на джерела.

Раніше Україна закликала ЄС запровадити санкції проти цього сектору російської економіки. До того ж це було однією з умов підтримки Польщею 10-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

"Найбільшим прибічником співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання", – зазначив співрозмовник видання в ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що "Росатом" через те, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що "Росатом" свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з-під санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що "Росатом" став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою", – повідомило високопоставлене джерело в Євросоюзі.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", – сказав він.

Раніше Франція заявляла, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".

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Виявляється навіть французи підсіли на голку кремляді,але їм хоч вдалося зберегти свої атомні електростанції на відміну від німців які поплатилися продажністю своїх канцлерів і зруйнували цілу галузь економіки..
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09.03.2023 14:38 Відповісти
а там шо е французи..армяне і мароканці а зараз ще й мільен кацапів.де голь був французом. мабуть останнім
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09.03.2023 15:25 Відповісти
Франція, Угорщина, Болгарія. Будемо пам'ятати.
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09.03.2023 18:50 Відповісти
Раніше Франція заявляла, що її АЕС використовують російське ядерне паливо Джерело: https://biz.censor.net/n3404630
Тоб-то Франція фінансує агресію проти суверенної держави тим паче що паливо можно закуповувати в інших містах , але там дорожче, аж на 20%, що може збільшити собівартість атомної е/е на 7%, а це дужу для їх дорого - Арахамія знає як тіньовий трейдер е/е. До речі Франція є учасником Будапештського меморандуму по якому гарантувала беспеку Україні взамін виведенного Україною третьго ядерного потенціалу в Світі бувшого СРСР ну то дрібниці не коштує і ломаного гроша.
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09.03.2023 19:01 Відповісти

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