Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції проти "Росатома" та атомної енергетики РФ, – ЗМІ

Франція, Угорщина та Болгарія блокують санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики, зокрема й проти "Росатома".

Про це пише PAP із посиланням на джерела.

Раніше Україна закликала ЄС запровадити санкції проти цього сектору російської економіки. До того ж це було однією з умов підтримки Польщею 10-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

"Найбільшим прибічником співпраці у сфері атомної енергетики з "Росатомом" є Франція. Найголоснішою є Угорщина, яка посилається на національну безпеку, як тільки заходить мова про можливі санкції проти "Росатому". Болгарія також заявляє, що побоюється за безпеку постачання", – зазначив співрозмовник видання в ЄС.

До Брюсселя також надходить інформація, що "Росатом" через те, що його не включили до десятого пакета санкцій ЄС, відчув себе захищеним і почав розширювати свою діяльність на інші сектори.

"Українська сторона просить ЄС порушити питання ядерного палива, стверджуючи, що "Росатом" свідомий того, що має в Євросоюзі захисну парасольку і все, що його стосується, вилучене з-під санкційної загрози. Українська сторона також інформує, що "Росатом" став проявляти активність, не пов’язану прямо з атомною енергетикою", – повідомило високопоставлене джерело в Євросоюзі.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садош заявив, що Варшава наполягає на санкціях проти російської атомної енергетики.

"Це один з польських постулатів. Ми працюємо над цим у тісній співпраці з українською стороною. Ми також звертаємо увагу на те, що "Росатом" починає використовувати свій своєрідний імунітет, розширюючи діяльність на інші сфери", – сказав він.

Раніше Франція заявляла, що її АЕС використовують російське ядерне паливо. В Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш".