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Україна планує відкрити цього року 27 нових ринків для експорту продукції

експорт

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів веде роботу щодо відкриття понад 27 нових міжнародних ринків для українських товарів.

Про це розповіла очільниця Держпродспоживслужби Ольга Шевченко під час презентації звіту про діяльність відомства за 2022 рік, передає Укрінформ.

"Все більше ринків стають доступними для наших експортерів, як тваринницької так і рослинницької продукції. На сьогоднішній день в процесі відкриття більше 27 ринків", – зазначила вона.

За її словами, наразі служба працює над відкриттям ринків: Тайланду, Південної Кореї, Малайзії, В'єтнаму, Кувейту, Бахрейну, Королівства Саудівської Аравії, Туреччини, Гонконгу, Європейського Союзу, Канади, Мексики, Оману та Китаю.

У 2022 році для українських товарів було відкрито 27 нових ринків, тоді як у 2021-му – 25.

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ринок (235) експорт (3872) Держпродспоживслужба1 (339)


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украінцям щось залиште..а то туда продасте а тут розокрадете. що ми будемо істи
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09.03.2023 15:38 Відповісти

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