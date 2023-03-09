Придбаний для військових супутник ICEYE допоміг знищити тисячі одиниць ворожої техніки, – розвідка. ФОТО

За п’ять місяців використання космічного апарату ICEYE, придбаного за пожертви українців, українські розвідники провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів ворога.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" з 24 вересня 2022 року.

За цей час космічний апарат дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема: 45 літаків, 27 гелікоптерів, 6 ОТРК "Іскандер", 36 ЗРК "С300", 12 ЗРК "Панцирь С1", 11 радіолокаційних станцій, 10 понтонних переправ.

"Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України", – наголосили розвідники.

ГУР подякував українцям та волонтерам, які долучилися до збору коштів на цей апарат. Адже він дозволяє цілодобово та в будь-яку погоду виявляти і нищити замасковану російську військову техніку, озброєння та особовий склад.

Як повідомлялося, український волонтер Сергій Притула, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний байрактар" кошти – понад 600 млн грн – було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.