Торгівля аграрною продукцією між Україною та ЄС торік зросла на 39%, – ІАЕ

У 2022 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом становила $16,5 млрд. Це найвищий показник за часів дії угоди про асоціацію, який на 39% перевищив попередній рекордний показник 2021 року у $11,9 млрд.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

За його словами, додатне сальдо торік становило $9,7 млрд.

Головними європейськими партнерами для України минулого року були Польща, Румунія, Іспанія, Нідерланди, Італія, Німеччина та Угорщина.

Як зазначає експерт, ці країни утворюють 77% сумарного вітчизняного торговельного обороту агропродовольством з Європейським Союзом.

Водночас минулого року Україна імпортувала аграрної продукції з країн-членів ЄС на суму близько $3,37 млрд. Це майже на 17% менше, ніж 2021 року.

Найбільше торік Україна імпортувала з ЄС напоїв, переважно алкогольних – на $308 млн. Також в Україну було імпортовано залишків та відходів, продуктів для годівлі тварин на $291 млн.

Імпорт різних харчів, екстрактів і концентратів становив $290 млн.

Помітну частку (6%) у вітчизняному імпорті з ЄС 2022 року знову зайняли молокопродукти, хоча торік їх завезли з-за кордону на 35% менше ніж 2021 року, – на суму $219 млн, каже Пугачов.

При цьому поставки з Європи тютюну і виробів з нього зменшилися порівняно з 2021 роком на 43% – до $217 млн.

Минулого року у структурі вітчизняного імпорту агропродукції до України вперше значні вартісні обсяги припали на овочі. Цього виду агропродукції було закуплено за кордоном на суму $183 млн.

"Враховуючи актуальну ситуацію, Євросоюз в поточному році залишатиметься головним партнером в зовнішній аграрній торгівлі України, оскільки за будь-яких обставин відсутність мит на продукцію з нашої країни, відпрацьовані логістичні маршрути та безальтернативність цього регіонального об’єднання для автомобільних й залізничних перевезень сприятимуть посиленню економічної інтеграції між сторонами", – підсумував академік.