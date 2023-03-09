Уряд зупинив програму пільгових кредитів для аграріїв, її відновлять найближчим часом, – Мінагрополітики

Кабмін досі не продовжив фінансування урядової кредитної програми "5-7-9" для аграріїв, через це банки почали нараховувати підвищені відсотки за виданими минулого року кредитами. В уряді обіцяють вирішити це питання найближчим часом.

Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського з аграріями окупованих та деокупованих територій, повідомляється на сайтах Мінагрополітики та Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

Серед ключових труднощів, на які під час зустрічі скаржилися сільгоспвиробники:

блокування податкових накладних;

судові позови за нараховані комунальні послуги для підприємств, що опинилися під окупацією і реально ці послуги не споживали;

отримання кредитування в межах "5-7-9", а також позови за непогашення кредитних заборгованостей;

розмінування територій;

зміни в оподаткуванні;

невизначеність законодавства в аспекті колабораціонізму;

бронювання працівників.

Зокрема, аграрії скаржилися на непролонгування кредитної урядової програми "5-7-9", оскільки їм не вистачає фінансових ресурсів на закупівлю насіння, добрив, ЗЗР. Крім того, уряд не продовжив дію гарантії за виданими минулого року кредитами, тому банки почали нараховувати за ними підвищені відсотки і стягувати ці кошти з підприємств.

Сольський запевнив, що найближчим часом уряд відновить пільгове кредитування для аграріїв у межах "5-7-9". Розмір кредитної гарантії буде на рівні 50% від суми кредиту, а не 80%, як минулого року.

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Щодо податкових і митних пільг, то міністр нагадав, що на розгляді Верховної Ради перебувають законопроєкти, що передбачають звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях. А також звільнення від сплати податку на нерухомість власників знищеного або пошкодженого майна в результаті збройної агресії РФ .

Стосовно теми розмінування, то, за словами міністра, за результатами консультацій із військовими на сьогодні пріоритетним регіоном із розмінування визначено Миколаївську область. Також невдовзі стартує спільний проєкт з розмінування з ФАО, пілотною областю для його реалізації стане Харківська область.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, за 2022 рік 43,65 тис. аграріїв залучили 95,47 мільярда гривень кредитних коштів, у тому числі за програмою державних гарантій у розмірі 80% – 24,72 млрд грн.