В уряді попередили про можливі відключення світла, пошкоджено об’єкти генерації у восьми регіонах

Після чергового ракетного удару з боку росіян в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах", – зазначив він.

Очільник уряду підкреслив, що енергетичний штаб та ремонтні бригади працюють. Особливу увагу приділяють поверненню електроенергії в Харків.

"Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо", – підкреслив Шмигаль.

Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.

Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.