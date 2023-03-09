В уряді попередили про можливі відключення світла, пошкоджено об’єкти генерації у восьми регіонах
Після чергового ракетного удару з боку росіян в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною. В окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах", – зазначив він.
Очільник уряду підкреслив, що енергетичний штаб та ремонтні бригади працюють. Особливу увагу приділяють поверненню електроенергії в Харків.
"Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо", – підкреслив Шмигаль.
Як відомо, у ніч на 9 березня російські військові завдали черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, були атаковані енергооб’єкти в семи областях.
Через це "Укренерго" для зменшення ризиків превентивно застосував обмеження споживання електроенергії у всіх регіонах України. Крім того, українські АЕС зменшили потужність. Також відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.
За даними українських військових, ворог випустив по Україні понад 80 ракет та 8 безпілотників Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 ракети та 4 дрони. Ще вісім ракет не досягли своїх цілей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль