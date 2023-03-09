Санкції працюють: Найбільша криптобіржа у світі заборонила росіянам купувати долари та євро
Найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам, а також будь-яким фізособам, які проживають у Росії, купівлю та продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.
Представник біржі пояснив це рішення виконанням вимог десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, пише російська редакція Forbes.
Крім того, біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі через P2P.
"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", – зазначив представник біржі.
Він додав, що росіяни також і надалі можуть використовувати рублі.
P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон – після того, як звичайні SWIFT-перекази стало важче використовувати через санкції. За допомогою таких сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту (наприклад, прив'язаний до вартості долара стейблкоїн USDT за рублі).
Як повідомлялося, раніше Binance на виконання санкцій обмежила граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян – з квітня минулого року вона не повинна перевищувати еквівалент 10 тисяч євро. Водночас Binance не закрила для росіян можливість користуватися біржею повністю, як того вимагав восьмий пакет санкцій Євросоюзу.
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Persony NON GRATA povsjudy 🤪
11.11.2022 FTX оголосила про своє банкрутство, а її власник Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади гендиректора й пізніше був репресований правоохоронною системою США.
Як не дивно, але причина такого збурення криється у поразці армії рашистської пітьми на полях битв в Україні.
Бо це неабияк налякало тіньових інвесторів крипто-активів, а із ними і Захід, внаслідок чого воєнна допомога Україні була на кілька місяців скорочена до мінімуму.
Зараз, з плином часу після початку Великої війни України і Світу з пітьмою стає зрозумілою причина різкого підвищення курсу біткоїна напередодні /а рік перед цим напочатку листопада 2021 року він сягнув позначки у $68.5 тис./ - це все результат підготовки пітьми до війни зі Світом, зокрема у фінансовій сфері, де "реструктуризація" активів свого центробанку з відходом від долару США і євро на дорогметали, валюти Китаю та Індії і звісно криптовалюти зайняла чільне місце.
Після запровадження санкцій у фінансовій сфері до бенефіціарів фінактивів з пітьми, ліквідність криптобірж та й сам крипторинок разом з роздутими коїн-курсами почав просідати, щоби врешті здутись до своїх вихідних показників.