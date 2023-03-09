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Новини
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Санкції працюють: Найбільша криптобіржа у світі заборонила росіянам купувати долари та євро

binance

Найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам, а також будь-яким фізособам, які проживають у Росії, купівлю та продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.

Представник біржі пояснив це рішення виконанням вимог десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, пише російська редакція Forbes.

Крім того, біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі через P2P.

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", – зазначив представник біржі.

Він додав, що росіяни також і надалі можуть використовувати рублі.

P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон – після того, як звичайні SWIFT-перекази стало важче використовувати через санкції. За допомогою таких сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту (наприклад, прив'язаний до вартості долара стейблкоїн USDT за рублі).

Як повідомлялося, раніше Binance на виконання санкцій обмежила граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян – з квітня минулого року вона не повинна перевищувати еквівалент 10 тисяч євро. Водночас Binance не закрила для росіян можливість користуватися біржею повністю, як того вимагав восьмий пакет санкцій Євросоюзу.

Автор: 

валюта (2221) долар (421) євро (185) росія (14441) рубль (332) криптовалюта (639) Binance (22)


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цікаво чи підірвуть ці комуняки інтернет на своїй теритерії перевершивши комуняк китая?
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09.03.2023 15:18 Відповісти
Nehaj juani kytaijski kupljaujt´ abo afrykans´ku valjutu ta pryzvy4ajut´sja do togo, 6o v Evropi ta Ameryzi kazps´kyh dykuniv nihto ne bazae ba4yty 😆
Persony NON GRATA povsjudy 🤪
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09.03.2023 15:19 Відповісти
За тиждень з 06 по 13 листопада 2022 року курс біткоїну, ефіріуму й інших криптовалют різко впав. Причина - крах четвертої за розміром у світі криптобіржі FTX.
11.11.2022 FTX оголосила про своє банкрутство, а її власник Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку з посади гендиректора й пізніше був репресований правоохоронною системою США.
Як не дивно, але причина такого збурення криється у поразці армії рашистської пітьми на полях битв в Україні.
Бо це неабияк налякало тіньових інвесторів крипто-активів, а із ними і Захід, внаслідок чого воєнна допомога Україні була на кілька місяців скорочена до мінімуму.
Зараз, з плином часу після початку Великої війни України і Світу з пітьмою стає зрозумілою причина різкого підвищення курсу біткоїна напередодні /а рік перед цим напочатку листопада 2021 року він сягнув позначки у $68.5 тис./ - це все результат підготовки пітьми до війни зі Світом, зокрема у фінансовій сфері, де "реструктуризація" активів свого центробанку з відходом від долару США і євро на дорогметали, валюти Китаю та Індії і звісно криптовалюти зайняла чільне місце.
Після запровадження санкцій у фінансовій сфері до бенефіціарів фінактивів з пітьми, ліквідність криптобірж та й сам крипторинок разом з роздутими коїн-курсами почав просідати, щоби врешті здутись до своїх вихідних показників.
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09.03.2023 15:36 Відповісти
Брешуть як завжди. Єдина причина існування Binance - відмиття грошей та обхід санкцій.
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09.03.2023 16:08 Відповісти
Це херня.Санкції-це 300 гр хліба на день.Тоді вони відчують.
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09.03.2023 16:30 Відповісти
Ну у нас то НБУ взагалі ввів санкції проти всіх, і тепер не можна ні вивести гроші в крипту, ні завести. Тобто можна звісно, але складно і втрати на відсотках суттєві.
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09.03.2023 19:21 Відповісти
Норм, через эту лазейку много кацапни пролазило. Понятно что толстосумам на это плевать, но середнякам жизнь усложнит максимально
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09.03.2023 20:08 Відповісти
для чого їм долари та євро . якщо вони скоро літати не будуть. тільки курсуватимуть своєю улюбленою рашою. Іркутськ-воркута і т.д .
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09.03.2023 20:45 Відповісти

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