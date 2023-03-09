Санкції працюють: Найбільша криптобіржа у світі заборонила росіянам купувати долари та євро

Найбільша у світі за обсягом операцій криптобіржа Binance заборонила росіянам, а також будь-яким фізособам, які проживають у Росії, купівлю та продаж доларів та євро через свій P2P-сервіс.

Представник біржі пояснив це рішення виконанням вимог десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, пише російська редакція Forbes.

Крім того, біржа заборонила громадянам ЄС купувати та продавати рублі через P2P.

"Для продовження використання Binance P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти", – зазначив представник біржі.

Він додав, що росіяни також і надалі можуть використовувати рублі.

P2P-сервіси Binance та інших криптобірж росіяни почали активно використовувати у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон – після того, як звичайні SWIFT-перекази стало важче використовувати через санкції. За допомогою таких сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту (наприклад, прив'язаний до вартості долара стейблкоїн USDT за рублі).

Як повідомлялося, раніше Binance на виконання санкцій обмежила граничну вартість активів на балансі криптогаманців росіян – з квітня минулого року вона не повинна перевищувати еквівалент 10 тисяч євро. Водночас Binance не закрила для росіян можливість користуватися біржею повністю, як того вимагав восьмий пакет санкцій Євросоюзу.