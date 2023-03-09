"Укренерго" відновило подачу електроенергії на окуповану Запорізьку АЕС після обстрілів Росії

Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення окупованої російськими військами Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами військ Росії.

Як повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України, відтак ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Раніше "Енергоатом" повідомляв, що 9 березня о 3:53 ночі внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Внаслідок цього станція була знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС.

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Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляв, що сподівається домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця 2022 року, однак цього не відбулося. При цьому Гроссі визнавав, що ситуація навколо Запорізької АЕС погіршується.

Раніше Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах, а також негайно вивести війська з території Запорізької АЕС.