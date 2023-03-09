Російська влада забере у місцевих окупантів шахти на Донбасі і здасть їх в оренду

Російська влада планує здавати в оренду вугільні шахти на окупованому Донбасі "з метою організації оперативного управління", а в подальшому – продати частину шахт приватним власникам.

Це передбачає розроблена Міненерго РФ концепція реформи вугледобувної галузі на окупованій Донеччині, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на представника міністерства.

На першому етапі реформи вугільні шахти передаватимуть в оренду, приватизувати їх планується після проведення "інвентаризаційних заходів та підготовки документів".

За словами представника окупаційної адміністрації "ДНР", вже є "понад десять пропозицій" від потенційних інвесторів. Однак у російському уряді зауважують, що йдеться про невеликі компанії.

При цьому проєкт концепції реформи вугільної галузі передбачає поділ вугледобувних підприємств на три групи:

шахти, які будуть передані в оренду: ці підприємства мають суттєві промислові запаси, сприятливі гірничо-геологічні умови видобутку, мають можливість у майбутньому збільшити обсяг вугілля, що видається;

шахти, які "допрацьовуватимуть" запаси вугілля: після завершення відпрацювання лав їх планується передати до Головного управління з реструктуризації шахт (ГУРШ);

неперспективні шахти, у тому числі ті, які зазнали значних руйнувань: їх також передадуть ГУРШ з метою забезпечення гідрогеологічної та екологічної безпеки.

Водночас представники окупаційної адміністрації "ДНР" визнають, що видобувати на Донбасі вугілля шахтним методом дорожче, ніж кар'єрним способом на Кузбасі, де використовуються сучасні технології. Вони пояснюють, що на окупованому Донбасі "бракує як людей, так і сучасної техніки".

Наразі окупаційна влада "ДНР" контролює п'ять вуглевидобувних підприємств, створених на базі захоплених українських компаній. Загалом у них залишилося 14 шахт, на яких в основному видобувається енергетичне вугілля. У 2022 році видобуток на них впав у 1,6 раза, приблизно до 3 млн тонн, у 2023 році він планується на тому ж рівні.