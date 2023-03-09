Україна отримає першу партію палива Westinghouse для енергоблоків ВВЕР-440 до кінця року, – ДІЯРУ

Україна розраховує отримати першу партію ядерного палива виробництва американської компанії Westinghouse для енергоблоків ВВЕР-440 вже цього року.

"Завдяки нашому спільному проєкту зі США та з компанією Westinghouse фактично вибудований ліцензований виробник ядерного палива, яке може експлуатуватися та експлуатується в реакторах ВВЕР (ВВЕР-1000, – ред.), і зараз паливо надходить на українські АЕС. Поки немає такого ступеня готовності щодо ВВЕР-440, але до кінця року планується завантаження першої партії палива Westinghouse в енергоблоки ВВЕР-440", – сказав голова Держінспекції ядерного регулювання Олег Коріков на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, міністр енергетики України Герман Галущенко на початку березня заявляв, що українські атомні станції до кінця 2023 року матимуть можливість повністю перейти на паливо американської компанії Westinghouse.

Раніше повідолялося, що сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Енергоатом" повністю відмовився від закупівель російського ядерного палива.

2 червня на майданчику Хмельницької АЕС "Енергоатом" та американська Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України з 15 енергоблоками.

Перед цим на самому початку 2022 року президент "Енергоатому" Петро Котін зазначав, що Westinghouse знадобиться близько двох років на те, щоб бути готовою закрити потреби НАЕК у паливі для 13 існуючих ВВЕР-1000, на цей час на АЕС палива вистачає.