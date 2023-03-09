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Польща спростила транзит української аграрної продукції

польща

Відсьогодні, 9 березня, скасовано ветеринарний контроль української агропродукції, що слідує транзитом через Польщу до польських портів "Гданськ", "Гдиня", "Свіноуйсьце", "Щецин" чи до інших країн.

Cпрощена процедура діятиме у всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту, повідомляє Мінагрополітики.

У пункті пропуску представник Держмитслужби України проставлятиме в накладній CMR додаткову печатку в графі 2, у разі якщо такий вантаж слідує транзитом до польських портів чи інших країн.

На польській стороні вантажівки з транзитним товаром після прикордонного та митного контролю будуть опломбовуватись.

У разі, якщо в залізничній накладній (SMGS, або CIM, або CIM/SMGS) буде вказано отримувача, що знаходиться в порту "Гданськ", "Гдиня", "Свіноуйсьце", "Щецин" чи в інших країнах членах ЄС, – товар не буде підпадати під ветеринарний контроль зі сторони Польщі..

У разі, якщо товар слідує транзитом через Польщу, але в накладній зазначено отримувача, який здійснює перевантаження на території Польщі з вагонів українського стандарту в європейські, застосування спрощеної процедури можливе при пред’явленні договору (або іншого документа) з європейським перевізником, що засвідчує, що цей вантаж їде транзитом у польські порти чи у інші країни.

Додаткового опломбування вагонів не передбачено. Опломбування вагону, як і раніше, здійснюється відповідно до наявних технічних вимог та умов пломбування.

Автор: 

ветеринарія (17) Польща (2459) транзит (635)


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