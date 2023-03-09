Україна відкрила ринок ПАР для експорту перероблених яєчних продуктів

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба відкрили новий ринок для українських експортерів перероблених яєчних продуктів. Так, Міністерство сільського господарства, лісництва та рибальства Південно-Африканської Республіки погодило форму ветеринарного сертифіката здоров’я на перероблені яєчні продукти з України.

Загалом за підтримки МЗС України вже було погоджено форми двосторонніх міжнародних сертифікатів між компетентними органами України та держав-членів Європейського Союзу, Азербайджану, Гонконгу, Катару, Республіки Корея, Марокко, Молдови, ОАЕ, Північної Македонії, ПАР, КСА, Сербії, Сінгапуру, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Чорногорії, що дає право експортувати зазначений товар в ці країни.

Із початку 2023 року за сприяння МЗС та Держпродспоживслужби відкрився доступ до іноземних ринків для українських експортерів, а саме:

ринок Канади для українських виробників бджолопакетів. Погоджено форму ветеринарного сертифіката, який дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл.

погоджено форми сертифікатів здоров’я: для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Сербію; а також для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання за межами кормового ланцюга, для ввезення або транзиту через Сербію.

У 2022 році за сприяння МЗС для українських компаній відкрилися ринки: Албанія – м'ясні напівфабрикати; Грузія – равлики для споживання людиною; Домінікана – молоко та молочні продукти; Ізраїль – декоративна прісноводна риба; живі кролі; жувальні предмети для домашніх тварин; свіжі заморожені шкіри та шкури; оброблені шкіри та шкури; Канада – м’ясо птиці та продукти з нього; Кенія – молоко та молочні продукти; Північна Македонія – жувальні предмети для домашніх тварин; консервовані корми для домашніх тварин; сирі корми для домашніх тварин для безпосередньої реалізації або побічні продукти тваринного походження для годівлі хутрових тварин; Сінгапур – корми для домашніх тварин; Сербія – інкубаційні яйця; консервовані корми для домашніх тварин; перероблені корми для домашніх тварин; Туреччина – продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною); рибні продукти; Пакистан – столові яйця, Чорногорія – м’ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною; м’ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.