Єврокомісія закликала країни ЄС відмовитися від імпорту скрапленого газу з Росії

Країни та компанії Європейського Союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського скрапленого природного газу в рамках спроби блоку покласти край своїй енергетичній залежності від Росії.

"Ми можемо й повинні повністю позбутися російського газу якомога швидше, пам’ятаючи про нашу безпеку поставок", – заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон на зустрічі законодавців ЄС, пише Reuters.

"Я закликаю всі країни-члени та всі компанії припинити купувати російський СПГ і не підписувати жодних нових газових контрактів з Росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", – сказала Сімсон.

За її словами, це також може заспокоїти інших постачальників газу, з якими Європа намагається вести переговори.

Обсяги СПГ були набагато нижчими, ніж 155 млрд кубометрів трубопровідного газу, які Москва відправляла в Європу щороку до війни в Україні. Європа замінила більшу частину цих обсягів СПГ від альтернативних постачальників, таких як Сполучені Штати, відновлювані джерела енергії та енергозбереження.

Оскільки країни ЄС починають підготовку до забезпечення енергопостачання наступної зими, Сімсон сказав, що Комісія запропонує країнам ЄС продовжити до наступної зими добровільну мету скоротити споживання газу взимку на 15%.

Росія обмежила постачання газу до Європи минулого року після вторгнення в Україну, що спричинило енергетичну кризу скорочених поставок і рекордно високих цін. ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року та замінив близько двох третин російського газу минулого року.

Але в той час як Москва скоротила потоки трубопровідного газу, поставки російського скрапленого природного газу в Європу минулого року зросли до 22 млрд кубометрів проти приблизно 16 млрд кубометрів у 2021 році.