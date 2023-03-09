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"Слуги народу" хочуть запровадити новий податок для українців – обкласти акцизом солодку воду

алкоголь,кока-кола,кола,coca-cola,напиток

Депутати від правлячої партії "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".

Автором зареєстрованого у Верховній Раді 6 березня законопроєкту №9032-1 вказана ціла низка депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі в українському суспільстві не спостерігається тенденцій до добровільної зміни харчових звичок – зменшення споживання продуктів, які негативно впливають на стан здоров’я, та переходу на більш здорове харчування. Водночас зростає захворюваність на цукровий діабет.

Тому депутати пропонують віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити з 1 січня 2024 року специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (близько 4 гривень) за 1 літр напою. Автори законопроєкту пояснюють, що аналогічні ставки оподаткування застосовуються у Польщі.

Завдяки цьому автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).

Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Автор: 

акциз (283) ВР (2899) законопроєкт (1687) податкова (347) Гетманцев Данило (500)


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Топ коментарі
+60
Українці ви почали частіше дихати-потрібні податки на повітря на сніг дощ та вітер...
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09.03.2023 18:29 Відповісти
+56
Скільки коштують цигарки? А водка? І що, менше курять чи пьють? Вся ця "турбота" про здоров'я людей - просто лозунг. Просто черговий засіб обібрати. А загалом, КОЖНЕ життя закінчується смертю. Жити шкідливо
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09.03.2023 18:30 Відповісти
+49
пропоную в два рази і газ у воді зробити платним.
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09.03.2023 18:06 Відповісти
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Печень, диабет, ожирение нах она вообще нужна. Половину произведенного в Украине вообще продавать нельзя
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09.03.2023 23:01 Відповісти
Перша леді за чужий кошт.
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09.03.2023 23:04 Відповісти
Треба ввести кримінальне преслідування
за використання
ЗЕ-кольору
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09.03.2023 23:11 Відповісти
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09.03.2023 23:13 Відповісти
"застосовуються у Польщі" - тільки ось ціни в Польщі менші чим в Україні.
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09.03.2023 23:45 Відповісти
Коли нарешті вже повітря обкладуть податком і усім в носи позапихують лічильники: вдох - одна такса, видох - інша такса (як за споживання води і водовідведення). Давайте вже з цим гетманцевим щось робити, бо воно вже давно з глузду з'їхало.
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09.03.2023 23:47 Відповісти
Ці зелени дегенирати просто бездумно копіюють ВСЕ, що робиться на Рашці.
Не зовсім розумію: НАВИЩО?
Зовсім не розумію: вони не бачать РІЗНИЦІ у народах, територіях, ресурсах, економиці, ....
Не сприймаю: вони дійсьно сподіваються на якісь позитивні ефекти своїм рішенням?
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09.03.2023 23:56 Відповісти
Це призведе тільки до повернення 90-й з рекламою "ЮПИ - просто добавь воды!"
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10.03.2023 00:20 Відповісти
а може суку гетманцева повісти і його куратора пердака
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10.03.2023 00:45 Відповісти
Так ось вона яка трускавецька вища економічна освіта.
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10.03.2023 01:08 Відповісти
Правильно, українці будуть менше хворіти на діабет та рак!
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10.03.2023 04:35 Відповісти
Ні, просто зе-мародери будуть більше красти ...
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10.03.2023 11:28 Відповісти
Ну неможливо збільшити надходження до бюджету через цей податок і водночас примусити населення вживати відповідні продукти менш.

Виникає питання: це низький рівень IQ в усіх цих шуляків і шулячок, чи розрахунок на низький інтелект електорату Зе, якому можна впихнути будь-яку локшину?

Але у будь-якому випадку це говорить про велику діру у бюджеті, яку вже просто нічим латати.
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10.03.2023 05:37 Відповісти
Як вони вже заїбали,..
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10.03.2023 07:35 Відповісти
Вводьте! Ми вас, підарасів, цією водою і обмиємо, і освятимо, і відспіваєм.
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10.03.2023 08:02 Відповісти
Все вірно роблять виродки зєлєнського бо бидло повино страджати, спочатку зєлєнський хотів це бидло продати оптом кацапам але не вийшло бо патріоти відбили і єрмак ,зєлєнський вирішив зажати те бидло щоб воно само видохло.Ну як 73 відсотків дегенератів ,смішно, чи не смішно?Плржалі? Какая разніца как уліца називається?
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10.03.2023 08:22 Відповісти
Не проблема в том, что вредное будет стоить дороже. Проблема в том, что и остальное подорожает. И крепко.
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10.03.2023 08:26 Відповісти
Ну просто "благодетели"...
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10.03.2023 08:54 Відповісти
Емм, у мене питання, чому у той перелік включили мінеральні води? У мінералках цукру немає і вони ніби як для здорового способу життя... Ось тому фігня ці всі їх заяви, що це продиктовано турботою про здоров'я нації!
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10.03.2023 08:58 Відповісти
скікі можна украінців обкладувати налогами.. обкладіть вже евреів і кацапів.
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10.03.2023 10:15 Відповісти
Не треба оці дрібниці! Обкладіть податками повітря! 1 подих - 40 грн! І ніяких проблем, а заодно і мрія зелені збудеться, ну ота, про патріотів, пам'ятаєте - "Майданутие далжни виєзжать, прападать, пагібать"©
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10.03.2023 10:21 Відповісти
Обкласти і накласти це все що вони вміють
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10.03.2023 10:35 Відповісти
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10.03.2023 10:37 Відповісти
Геноцид українців продовжується
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10.03.2023 11:03 Відповісти
Цукор шкідливий так, але аспартам, який ви скрізь пхаєте, ще гірший.
Але не тільки на солодку воду, а і на звичайну. За скважини, які мають люди на ділянках штрафи від 17000 грн.
Таким законотворцям треба руки по лікоть рубати.
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10.03.2023 11:16 Відповісти
"Канєц епохі бєднасті" замовляли? Так оце він. Армії яйця па 17 грн., флягі в 10 разів дорожче ніж у оптовиків, хороми та лімузіни "слугам урода", замість рівноправних ЗМІ - "марафон" та неголена пика в тєлєкє кожну годину, а "мудрому наріду" додаткові податки під час війни...
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10.03.2023 11:34 Відповісти
Ну цукор я розумію. А замінники чому? Є органічні нешкідливі замінники типу стевії. Я давно вже п'ю лише із замінниками солодку воду. І друге питання - а на цукерки/шоколадки акциз буде?
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10.03.2023 11:35 Відповісти
Ну так первая ж ледя инициировала! Так что деньги надо взять по-любому...
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10.03.2023 11:45 Відповісти
Якось пофіг на це.... Але це робиться не для турботи про громадян, а задля можливості в подальшому красти....
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10.03.2023 12:05 Відповісти
Ваще то, Україна- вільна країна. Як людина хоче зловживати харчами- то її власне рішення. Хочеш померти від чревоугіддя- питання церкви а не держави. "Не їжте шкідливого, не паліть отрути, не споживайте російське" то є заклик. Заклик не приносить грошей)) Не живіть- від цього помирають... Помирають, так. Тобто- живете- платіть... Ну якось так)) ВІН- не втік, а як же- як ти втечеш від такої купи дуробецалів, яких можна гарно доїти. Насупивши брови, викладати патріотичні гундосики, і доїти, доїти... Ви зробили це разом, потвори...
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10.03.2023 13:51 Відповісти
Що думаються ці "депутати":
нам потрібно наповнити бюджет...
введемо нові податки!
бюджет наповнено за рік на 5 мільярдів більше
ми молодці, потрібно виписати нам премію!

Вони точно слуги народу?
Маразм, нам потрібен інший уряд
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10.03.2023 20:10 Відповісти
негайно ввести подвійний акциз тим хто голосує та підтпримує зелених мародерів як альтернативний проект , адже це не тільки шкодить здоровю, а й загрожує усій Україні!
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12.03.2023 18:37 Відповісти
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