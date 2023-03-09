"Слуги народу" хочуть запровадити новий податок для українців – обкласти акцизом солодку воду
Депутати від правлячої партії "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".
Автором зареєстрованого у Верховній Раді 6 березня законопроєкту №9032-1 вказана ціла низка депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі в українському суспільстві не спостерігається тенденцій до добровільної зміни харчових звичок – зменшення споживання продуктів, які негативно впливають на стан здоров’я, та переходу на більш здорове харчування. Водночас зростає захворюваність на цукровий діабет.
Тому депутати пропонують віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити з 1 січня 2024 року специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (близько 4 гривень) за 1 літр напою. Автори законопроєкту пояснюють, що аналогічні ставки оподаткування застосовуються у Польщі.
Завдяки цьому автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).
Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.
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ЗЕ-кольору
Не зовсім розумію: НАВИЩО?
Зовсім не розумію: вони не бачать РІЗНИЦІ у народах, територіях, ресурсах, економиці, ....
Не сприймаю: вони дійсьно сподіваються на якісь позитивні ефекти своїм рішенням?
Виникає питання: це низький рівень IQ в усіх цих шуляків і шулячок, чи розрахунок на низький інтелект електорату Зе, якому можна впихнути будь-яку локшину?
Але у будь-якому випадку це говорить про велику діру у бюджеті, яку вже просто нічим латати.
Але не тільки на солодку воду, а і на звичайну. За скважини, які мають люди на ділянках штрафи від 17000 грн.
Таким законотворцям треба руки по лікоть рубати.
нам потрібно наповнити бюджет...
введемо нові податки!
бюджет наповнено за рік на 5 мільярдів більше
ми молодці, потрібно виписати нам премію!
Вони точно слуги народу?
Маразм, нам потрібен інший уряд