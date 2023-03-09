"Слуги народу" хочуть запровадити новий податок для українців – обкласти акцизом солодку воду

Депутати від правлячої партії "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо запровадження акцизного податку на води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин".

Автором зареєстрованого у Верховній Раді 6 березня законопроєкту №9032-1 вказана ціла низка депутатів від "Слуги народу", у тому числі голова партії Олена Шуляк та керівники комітетів з питань здоров'я нації та податкового комітету Михайло Радуцький та Данило Гетманцев.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі в українському суспільстві не спостерігається тенденцій до добровільної зміни харчових звичок – зменшення споживання продуктів, які негативно впливають на стан здоров’я, та переходу на більш здорове харчування. Водночас зростає захворюваність на цукровий діабет.

Тому депутати пропонують віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити з 1 січня 2024 року специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро (близько 4 гривень) за 1 літр напою. Автори законопроєкту пояснюють, що аналогічні ставки оподаткування застосовуються у Польщі.

Завдяки цьому автори законопроєкту сподіваються додатково зібрати до державного бюджету від 5,1 млрд до 7,8 млрд грн на рік, а також зменшити вживання солодких напоїв на 21%, стимулюючи українців переходити на здоровішу альтернативу (воду).

Окремим законопроєктом №9033-1 половину цих коштів планують спрямувати на фінансування програм профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. Ще 50% пропонують спрямували на програму дитячого харчування в школах, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.