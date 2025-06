НАЗК внесло найбільшого виробника цементу з Італії до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло італійську компанію Buzzi Unicem у перелік міжнародних спонсорів війни.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, підставою для цього стало розширення бізнесу Buzzi Russia після анексії українського Криму та після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, попри заяви керівників італійської компанії про відмову від будь-якої операційної участі в російському бізнесі.

Buzzi Unicem є світовим виробником цементу, займає провідні позиції в Італії, Німеччині та США.

Італійська компанія працює в Росії через ТОВ "СЛК Cement" або "Buzzi Росія", до складу якого входять два цементних заводи – "Сухоложськцемент" і "Коркіно", термінал в Омську та транспортна компанія "Цемтранс".

Компанія зараз входить до п’ятірки лідерів цементної промисловості в Росії, маючи найбільшу середню потужність цементного заводу в групі. Компанія також представлена і в Україні двома цементними заводами "Волинь-Цемент" та "Югцемент", а також терміналами в Києві та Одесі.

"Загалом за період з 2016 по 2021 роки російський підрозділ Buzzi Unicem сплатив податків та інших обов'язкових платежів в бюджет РФ на 62 млн євро. Для порівняння, 62 млн євро – це вартість 206 ракет "Точка У" – тактичних балістичних ракет, які РФ застосовує проти мирного населення України", – зазначається у повідомленні НАЗК.

Крім того, Buzzi Russia співпрацює з Міністерством оборони РФ та постачає свою продукцію найбільшим підконтрольним державі підприємствам, таким як "Роснєфть", керівництво якої перебуває під санкціями та має тісні зв’язки з президентом РФ та "Росатом", який був причетний до погроз усьому світу можливою ядерною трагедією на Запорізькій АЕС.

"Також, за наявною інформацією, компанія висловлює велику вдячність своїм мобілізованим співробітникам у російських соціальних мережах. Так, дочірня SLK Cement відправляла постачання російському артилерійському підрозділу, до складу якого входять співробітники Buzzi", – наголошує НАЗК.

При цьому жоден акціонер так публічно і не засудив участь Buzzi Russia у російській війні та не закликав компанію відмовитися від російського бізнесу.

"Таким чином, продовження операцій Buzzi Unicem у Росії означає підтримку та спонсорування тероризму РФ", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК також включило компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Auchan Holding та Bonduelle.