Країни ООН підписали угоду про захист Світового океану після 10 років переговорів

Країни-члени ООН досягли історичної згоди стосовно угоди про захист Світового океану (High Seas Treaty) після понад 10 років переговорів.

Як пише Greenpeace, угода передбачає, що 30% морів будуть переведені в зону захисту до 2030 року задля відновлення морської природи. Для збереження біологічної різноманітності у відкритому морі – тобто в районах, що розташовані за межами територіальних вод держав, – планується на міжнародному рівні запровадити приписи, обов’язкові до виконання, передають Порти України.

Угоди було досягнуто наприкінці минулого тижня після 38 годин переговорів у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Самі ж переговори з цього питання тривали десяток років через розбіжності щодо фінансування та прав на риболовлю.

За словами координаторки кампанії на захист океанів Лаури Меллер, країни мають якомога швидше ратифікувати документ і створити повністю захищені океанські заповідники.

В укладанні угоди ключовими стали ЄС, США, Велика Британія та Китай. У багаторічних дискусіях Китай і Росія наполягали, щоб питання охорони частин морів ухвалювались одноголосно. Таким чином одна країна могла би блокувати кожне рішення. Тому держави погодились, що для визнання території такою, що охороняється, буде достатньо 75% голосів держав ООН.

Остання міжнародна угода про захист океану була підписана понад 40 років тому, в 1982 році. Це Конвенція ООН з морського права. Ця угода ввела поняття міжнародні води, де всі країни мають право ловити рибу, здійснювати судноплавство та проводити дослідження – але лише 1,2% цих вод охороняються. Морське життя за межами цих заповідних територій опинилося під загрозою через зміну клімату, надмірний вилов риби та судноплавство.