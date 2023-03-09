Влада Росії порадила росіянам не їздити до Грузії і не з’являтися у центрі Тбілісі

Громадянам Росії варто утриматися від поїздок до Грузії, а тим росіянам, які вже там, рекомендують уникати "відвідування людних місць", наприклад, центру Тбілісі.

Про це заявили у Мінекономрозвитку РФ, яке відповідає за туристичну галузь, повідомляє РБК.

МЗС Росії також радить російським громадянам уникати районів масових акцій і "бути гранично обережними".

У Тбілісі цього тижня спалахнули протести через "законопроєкт про іноагентів", який депутати від правлячої партії проросійського олігарха Іванішвілі прийняли у першому читанні 7 березня, що викликало невдоволення опозиції та громадян. Опозиція вказувала, що законопроєкт базується на російському законі "про іноагентів" та обмежить діяльність незалежних організацій та журналістів. Влада ЄС заявила, що законопроєкт суперечить євроінтеграційним зобов'язанням Грузії.

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Того ж дня громадяни вийшли на вулиці грузинської столиці, протести тривали 8 березня та в ніч на 9 березня. Протестувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту, між ними та поліцією відбувалися сутички. Поліцейські розганяли натовп за допомогою водометів та сльозогінного газу. 7 березня було затримано кілька десятків людей. У підсумку законопроєкт відкликали.