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Новини
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Суд арештував ексдиректора "Антонова" та начальника авіабезпеки, ексзаступника директора оголосили в розшук

мрія

Служба безпеки зібрала докази проти колишніх гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Їхні дії призвели до захоплення аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

Як повідомляє пресцентр СБУ, у січні-лютому 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на Гостомельському аеродромі. Для цього вони розпорядилися заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", – наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Зазначається, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

"Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук", – уточнили в СБУ.

Як пише Цензор.НЕТ, 9 березня слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

Автор: 

СБУ (1548) ДП "Антонов" (114) Мрія (49)


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Топ коментарі
+8
А де арешти посадових осіб які віддали накази вивести з Гостомеля бригаду(батальон) Нацгвардии?

Де арешти посадових осіб ,як не забеспечили виведення літаків з аеродрома Гостомеля?

Чому не започаткованний процес імпічмента президента Зеленського за непідготовку крїни до війни та здачу Півдня України агресору?

Чому не арештовані посадові особи за блокування ракетних програм?

Чому не арештовані військові відповідальнв за розмінування місц поблизу виходів з Криму?

Ніяк не порівняти злочинну бездіяльність чи злочинну діяльність тих посадових осіб в порвівнянні з шкодую від цих старих пердунів-пенсіонерів!
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10.03.2023 13:11 Відповісти
+6
Я не розумію. А на якій підставі військові мали робити укріплення на режимному обєкті? Всі готувались до шашликів. Може був указ президента чи постанова кабінету міністрів? Знайшли цапів відбувайлів.
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10.03.2023 13:26 Відповісти
+5
Класично-- знахабніле перекидання відповідальності за наслідки кримінальної безвідповідальності / найвищих високопосадовців держави / на виробничників--заводчан ...
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10.03.2023 15:26 Відповісти
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А де арешти посадових осіб які віддали накази вивести з Гостомеля бригаду(батальон) Нацгвардии?

Де арешти посадових осіб ,як не забеспечили виведення літаків з аеродрома Гостомеля?

Чому не започаткованний процес імпічмента президента Зеленського за непідготовку крїни до війни та здачу Півдня України агресору?

Чому не арештовані посадові особи за блокування ракетних програм?

Чому не арештовані військові відповідальнв за розмінування місц поблизу виходів з Криму?

Ніяк не порівняти злочинну бездіяльність чи злочинну діяльність тих посадових осіб в порвівнянні з шкодую від цих старих пердунів-пенсіонерів!
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10.03.2023 13:11 Відповісти
Ви пропустили катастрофу вертольоту у Броварах? Всі хто міг віддати наказ НГУ вже нічого розповісти не зможуть. І про всяк випадок, поки не на часі розслідування про діяльність ОПи, треба цапів-відбувайлів призначити. Цікаво, навіщо укріплення, якщо там захисників усіх прибрали, чи то москалям укріплення мали побудувати? 😁
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10.03.2023 14:04 Відповісти
це буде трохи пізніше. і багато іншего , алеж це після перемоги
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10.03.2023 15:22 Відповісти
З цим населенням яким зараз засірають мізки телемаровонью і яки дійсно вважають зеленського не предателем разом з дермаком а найвеличнишим Не буде від слова ні..х.я
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10.03.2023 16:54 Відповісти
Я не розумію. А на якій підставі військові мали робити укріплення на режимному обєкті? Всі готувались до шашликів. Може був указ президента чи постанова кабінету міністрів? Знайшли цапів відбувайлів.
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10.03.2023 13:26 Відповісти
Выглядит как попытка затушить скандал с выводом из Гостомеля Нацгвардии. Видите ли обычный гражданский директор не дал военным выполнять свои обязанности и получилось то, что получилось. Тем более, если он начал им мешать еще в январе, почему его сразу не отстранили от работы с помощью той же нацгвардии, если надо?
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10.03.2023 14:02 Відповісти
Чому їх поліція не заарештувала на місті? Особливий стан, відмова виконувати наказ міністра МВС чи Головнокомандувача, залежно від того хто наказ віддавав НГУ.
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10.03.2023 15:34 Відповісти
Як це бляха взагалі можливо, щоб якісь ідіоти в цивільному, виганяли військових, бляха я взагалі дивуюсь, наскільки москалі криворукі імбіцили, їм тут зрадники все що могли зробили і навіть більше, а вони і цим не змогли скористатися.
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10.03.2023 15:25 Відповісти
Класично-- знахабніле перекидання відповідальності за наслідки кримінальної безвідповідальності / найвищих високопосадовців держави / на виробничників--заводчан ...
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10.03.2023 15:26 Відповісти
Даааааааааааааааа якийсь висер в пошуку стрілочників, а де ж держава, деж зеленський, антонов це ж не кіосок з шаурмою біля вокзалу про який він добре знае, а це знакове державне підприемство з знаковим единим в державі і мирі найпотужнішим літаком який він забовйазан знати і відповідати за нього і що ніхто цим не переймався? всі готувались до шашликів ? якщо зароаз йти по цій стежці то вона повинна починатися с Зеленського, Правительства, ОП, ВР і на цій стежці в першу чергу повинні стояти десятки тисяч загиблих по віні ціеї влади а далі аєродроми, музейні цінності, державне майно, відсутність озброення і т.д.
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10.03.2023 16:48 Відповісти
Через 60 днів ці пенсіонери будуть випущені на волю, а потім від них буде позов проти держави Україна в ЄСПЛ на міліонні суми моральної шкоди. А виплачувати їх будуть з бюджету за наш кошт з вини сракоголових суддів та прокурВорів.
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10.03.2023 16:49 Відповісти
И почему Мрию не переправили в безопасное место, если только из утюга уже не предупреждали о нападении? А если правда, что нас предупреждали именно о нападении на Гостомель, то это уже похоже на целенаправленный саботаж
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10.03.2023 17:10 Відповісти
Як і в справі з лопатками до моторсічівських двигунів, які вироблялися на території ЛДНР, вилазять вуха Голови Державіаслужби Більчука О.В.. У 2017 році Верховна Рада прийняла нову редакцію Закону України Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації. З урахуванням обстановки, що складалася, та можливих негативних перспектив розвитку ситуації у країні, за пропозицією силових структур вводилася озброєна охорона цивільних аеропортів на всій території України. Верховна Рада цим Законом давала Державіаслужбі шість місяців для приведення нормативної бази, у тому числі з цього питання, до вимог цього Закону. То б то, з 2018 року всі цивільні аеропоти України повинні були охоронятися озброєною охороною (ВОХОР). Проте, з цього питання досі нічого не зроблено. Фактично Більчук та його підлеглі своєю бездіяльністю знизили рівень захисти цивільної авіації від тероризму та, можливо, сприяли захопленню ЛВТДБ Антонова (аеропорт Гостомель).
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10.03.2023 17:42 Відповісти
Цирк продовжується.
Хочуть повісити відповідальність за Гостомель на цих троьох ублюдків і на цьому про все забути. Але є питання: ДП Антонов знаходиться під впорядкуванням Укроборонпрому з дебілом Гусєвим. Чому цього дебіла вигоражують? Ну а далі МО розом з яйценосним Рєзніковим, та МВД з покійним міністром які вивели бригаду Нацгардії з аєропорту за дві неділі до нападу коли вже були відомі плани про напад і десант на Гостомель. Там як завжди все добре? Ну а про чотирижди уклоніста якому директор ЦРУ особисто розповідав про плани нападу росії, включно з Госомелем? І саме після цього Нацгвардія була виведена з аєропорту. Тут теж все добре? До всіх цих персонажів питань немає????
Єдине за що можна судити цих гнид - за те що не дали команду на евакуацію, але ж вони, 100% впевнений, чекали коли їм скажуть з гори.
Всі ж чули, що сказав найвеличніший - всі на шашлики!!!!
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10.03.2023 18:10 Відповісти
Головне щоб у "розслідуванні"... не вийти на самих себе.
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10.03.2023 20:02 Відповісти

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