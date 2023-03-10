Суд арештував ексдиректора "Антонова" та начальника авіабезпеки, ексзаступника директора оголосили в розшук

Служба безпеки зібрала докази проти колишніх гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Їхні дії призвели до захоплення аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

Як повідомляє пресцентр СБУ, у січні-лютому 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на Гостомельському аеродромі. Для цього вони розпорядилися заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.

"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", – наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Зазначається, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук", – уточнили в СБУ.

Як пише Цензор.НЕТ, 9 березня слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.