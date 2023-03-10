Суд арештував ексдиректора "Антонова" та начальника авіабезпеки, ексзаступника директора оголосили в розшук
Служба безпеки зібрала докази проти колишніх гендиректора ДП "Антонов" Сергія Бичкова, його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки. Їхні дії призвели до захоплення аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".
Як повідомляє пресцентр СБУ, у січні-лютому 2022 року посадовці прямо заборонили українським військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на Гостомельському аеродромі. Для цього вони розпорядилися заблокувати допуск бійців Нацгвардії на територію об’єкта.
"Такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів і знищення літака АН-225 "Мрія", – наголосили в СБУ.
На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.
Зазначається, що двом фігурантам провадження обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який наразі переховується від правосуддя. Його оголошено у розшук", – уточнили в СБУ.
Як пише Цензор.НЕТ, 9 березня слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.
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Де арешти посадових осіб ,як не забеспечили виведення літаків з аеродрома Гостомеля?
Чому не започаткованний процес імпічмента президента Зеленського за непідготовку крїни до війни та здачу Півдня України агресору?
Чому не арештовані посадові особи за блокування ракетних програм?
Чому не арештовані військові відповідальнв за розмінування місц поблизу виходів з Криму?
Ніяк не порівняти злочинну бездіяльність чи злочинну діяльність тих посадових осіб в порвівнянні з шкодую від цих старих пердунів-пенсіонерів!
Хочуть повісити відповідальність за Гостомель на цих троьох ублюдків і на цьому про все забути. Але є питання: ДП Антонов знаходиться під впорядкуванням Укроборонпрому з дебілом Гусєвим. Чому цього дебіла вигоражують? Ну а далі МО розом з яйценосним Рєзніковим, та МВД з покійним міністром які вивели бригаду Нацгардії з аєропорту за дві неділі до нападу коли вже були відомі плани про напад і десант на Гостомель. Там як завжди все добре? Ну а про чотирижди уклоніста якому директор ЦРУ особисто розповідав про плани нападу росії, включно з Госомелем? І саме після цього Нацгвардія була виведена з аєропорту. Тут теж все добре? До всіх цих персонажів питань немає????
Єдине за що можна судити цих гнид - за те що не дали команду на евакуацію, але ж вони, 100% впевнений, чекали коли їм скажуть з гори.
Всі ж чули, що сказав найвеличніший - всі на шашлики!!!!