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Новини
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Через систему "Шлях" за рік було видано понад 1,2 мільйона дозволів на виїзд за кордон

прикордонник,кордон,держприкордонслужба,дпсу

Станом на 1 березня за "загальною процедурою" через систем "Шлях" було видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд за кордон.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Як відомо, від початку воєнного стану в лютому 2022 року держава обмежила виїзд за кордон чоловіків призовного віку та решти категорій військовозобов’язаних. Для виїзду потрібно потрапити до системи "Шлях", звернувшись до Мінінфраструктури або обласної військової адміністрації.

Зазначається, що переважна більшість отриманих за цей час дозволів стосується виїздів у бізнес-справах – близько 1,1 млн дозволів. Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій.

Понад третину дозволів для бізнесу – близько 400 тис. – були видані з листопада минулого року до лютого включно. Що стосується "гуманітарних" виїздів, то впродовж останніх 3,5 місяців було видано 70 тис. дозволів.

"Наразі система видачі дозволів на виїзд за кордон не є достатньо прозорою. Так, наприклад, відсутня інформація щодо кількості людей, які порушили терміни перебування поза межами України та досі не повернулися зі своїх поїздок. "Опендатабот" звертався до Укртрансбезпеки і Держприкордонслужби із запитами щодо цих даних, але відповіді не отримали", – йдеться у повідомленні.

При цьому, виїзд окремих категорій осіб регламентується спеціальними правилами – серед іншого це стосується спортсменів та діячів культури.

Зазначається, що чоловіки мають право виїхати за кордон гуманітарною місією або на потреби ЗСУ, завдяки чому поза межами України можна перебувати протягом 30 днів. Крім того, їм дозволено виїжджати по бізнес-справах, наприклад для перевезення людей або вантажів – термін перебування в інших державах в такому випадку дорівнює 45 дням.

Автор: 

кордон (1149) дозвіл (182) OpenDataBot (67)


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і скікі іх повернулося назад..одиниці..
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10.03.2023 10:33 Відповісти
у бізнес справах також треба надавати можливість виїзду. Бо гроші з неба не падають, їх потрібно ЗАРОБИТИ. А от коли вони є, то і допомога військовим стає можливою. Не всі ж тікають, багато хто дійсно їде у бізнес справах, а потім допомагає ЗСУ з тих заробленх грошей ! Треба це розуміти!
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10.03.2023 10:40 Відповісти
Єрмачок робить все щоб збивати гроші з дурних українців.Українці ви зробили це разом ,тепер ви всі ***********
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10.03.2023 11:00 Відповісти
Круто, "Дурних нема". 1 млн свалило, 1 млн забронювалось решта 2 млн шо залишились йди за них макітру під кулі підставляй.
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10.03.2023 11:24 Відповісти
свинособаки ******** навіть по Львову так шо лишитись своєї тупої макітри можна і там По друге за тебе дібіла ніхто не іде воювати, кому ти нах потрібен)) А кордони потрібно відкривати - хай придурки тут не маринуються а пи.. на всі 4 сторони!!!
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10.03.2023 12:03 Відповісти
Да ні, щодня хтось має загинути - щоб ти підор жило, та в Парижі круасани жрало.
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10.03.2023 12:18 Відповісти
Скільки водіїв, волонтерів тощо постійно їздять, оформлюють не один раз такі дозволи, то не так і багато.
А ось те, що у нас Мінкульт вже дозвільний орган і може видавати якісь документи на виїзд дупотрясам, оце дуже цікаво.
Не МО, а сраний Мінкульт, щоб придворні гастролери, деякі наче "бійці ТРО", не бідували.
Сьогодні у ЗСУ, завтра співає на фестивалі у Італії, наче у ТРО вже у Швейцарії. Де це так можна зібратись з в\служби і шастати по світу.
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10.03.2023 15:26 Відповісти
Краще розповідали би про патріотів країни яки повертались зза кордону для того щоб боронить свою державу наприклад про Вернідуба який гарно на велики гроші був працевлаштован в Шеріфі але кинув все і повернувся на батькивщину і вступив до лав ЗСУ Слава справжнім Українцям для яких Україна дійсно понад усе !
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10.03.2023 16:35 Відповісти

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