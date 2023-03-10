Частина Харкова та Житомира все ще без світла, на Дніпропетровщині та Запоріжжі – аварійні відключення, – "Укренерго"

Через пошкодження внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру 9 березня в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення.

Водночас ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

Утім, внаслідок атаки росіян та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях – там діють графіки погодинних відключень.

Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення.

"Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу", – наголосили в "Укренерго".

Загалом унаслідок російських атак на підстанції "Укренерго" прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши пошкоджень обладнанню.