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Ціни на газ у Європі підскочили на 10% після падіння до мінімуму за півтора роки

ес,газ

Ціни на газ у Європі на торгах 10 березня підскочили на 9%, піднявшись трохи вище $520 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $515/тис. кубометрів (+7,7%). Станом на 9:07 за Києвом вартість зростала на 9,1%, до $521/тис. Кубометрів.

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $477,9/тис. кубометрів.

Як повідомлялося, напередодні ціни на газ у Європі вперше з 27 липня 2021 року опустилися нижче за $450 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (7984) Європа (581) ціни (3542)


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