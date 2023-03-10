Ціни на газ у Європі підскочили на 10% після падіння до мінімуму за півтора роки

Ціни на газ у Європі на торгах 10 березня підскочили на 9%, піднявшись трохи вище $520 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Квітневі (найближчі) ф'ючерси за індексом TTF (найбільшого в Європі хаба, розташованого в Нідерландах) відкрили торги біля позначки $515/тис. кубометрів (+7,7%). Станом на 9:07 за Києвом вартість зростала на 9,1%, до $521/тис. Кубометрів.

Динаміка котирувань наводиться від розрахункової ціни попереднього торгового дня – $477,9/тис. кубометрів.

Як повідомлялося, напередодні ціни на газ у Європі вперше з 27 липня 2021 року опустилися нижче за $450 за тисячу кубометрів.