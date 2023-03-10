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Новини
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У російських чиновників і співробітників держкомпаній почали забирати закордонні паспорти, – ЗМІ

паспорт,рф

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частину співробітників російських держкомпаній та чиновників попросили "здати на зберігання" закордонні паспорти.

Про це повідомляє проєкт "Система", створений журналістами "Настоящего времени" та "Радіо Свобода".

Про вилучення паспортів журналістам розповіли кілька джерел, зокрема представник керівництва однієї з держкомпаній, чиновник регіонального уряду та менеджер туристичної компанії.

У деяких випадках йдеться про те, щоб віддати документ на зберігання ФСБ, у деяких – до спеціального відділу за місцем роботи. Тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися, стверджує співрозмовник "Системи", знайоме із внутрішніми розпорядженнями однієї з держкомпаній.

Також джерела розповіли, що інколи співробітники ФСБ натякають, що в разі відмови здати паспорт, документ можуть "анулювати", хоча про випадки, коли б така загроза втілювалася в життя, невідомо.

При цьому джерела "Системи" кажуть, що єдиного розпорядження про здачу закордонних паспортів немає. У деяких структурах співробітникам просто наполегливо радять уникати відпочинку за кордоном, в інших – працівники, які мають доступ до держтаємниці, знають, що керівництво не підпише заяви на відпустку за межами країни.

Також, за словами джерел, у низці держорганів є список "дозволених" для поїздок країн, до якого входять, наприклад держави, які перебувають у ЄАЕС чи ОДКБ.

Автор: 

паспорт (239) росія (14449) туризм (790)


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У россіі нєт граніц, зачєм вам загрнічніє паспорта?
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10.03.2023 15:26 Відповісти
А це щоб не їздили па заграніцах і нє падпадалі пад тлєтворноє вліяніє запада, ішь ти чьо удумалі, мож єщо джіньси сібє прівізьот, падла,- сіводня ти танцуєшь джаз, а завтра родіну прадашь...*** 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺💩💩💩
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10.03.2023 15:28 Відповісти
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10.03.2023 18:44 Відповісти
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10.03.2023 15:30 Відповісти
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10.03.2023 15:37 Відповісти
Скоро ходитимуть в фсб на допити щодо родичів за кордоном,
особливо в "капстранах"!
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10.03.2023 16:11 Відповісти
было бы очень органично, если бы изымать паспорта приходили бы в кожанках и с маузерами.

Страна попаданцев.
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10.03.2023 16:27 Відповісти

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