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Новини
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Зростання цін у лютому сповільнилось, найбільше подорожчали овочі та фрукти, – Держстат

продукты,цены

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2023 року сповільнилось до 0,7%, порівняно із 0,8% у січні.

Як повідомила Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 1,5%.

У річному вимірі інфляція за підсумками лютого сповільнилась до 24,9% порівняно із 26% за підсумками січня та 26,6% – за підсумками грудня та всього минулого року.

Базова інфляція у лютому 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем сповільнилась до 0,5%, з початку року вона склала 1,2%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. На 1,4-0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої.

Водночас на 2,3-0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,9%.

Одяг і взуття, за підрахунками Держстату, подешевшали на 3,2%, зокрема, одяг – на 3,2%, взуття – на 3,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% пояснюється подорожчанням амбулаторних послуг і послуг лікарень на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевлення палива та мастил на 5,3%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року ціни зросли на 26,6%. Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Автор: 

інфляція (736) ціни (3544) Держстат (1436)


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Топ коментарі
+18
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3999038.html Що там "борщовий набір", ЗЕбіли?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1955524/1955524_800.jpg
Ти, тупориле бидло при Порошенку верещало: «цибуля подорожчала на 50 копійок, Пєтя гєнацид устроіл».
А коли цибуля з 5 грн при Порошенку подорожчала до 67 при ЗЕлупі, те саме бидло чомусь мовчить.
Нема «гєнациду», ЗЕбіли дебільні, все норм?
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10.03.2023 17:25 Відповісти
+16
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10.03.2023 16:27 Відповісти
+12
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10.03.2023 16:08 Відповісти
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10.03.2023 16:08 Відповісти
Я її запитувала про це декілька місяців тому...відповіла як типова хамка ...ну як невихована прислуга невихованих слуг....
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10.03.2023 16:39 Відповісти
швидше, відповіла як типова G2хамка.
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10.03.2023 19:51 Відповісти
Барига взагалі долар з 8 до 30 Кинув. Тобто в 4 рази І разом з Гонтарєвою пограбував народ. Наразі ситуація набагато серйозніша - гривню кинули вниз на 50%. Так що не дивлячись на всю недолугість Зеленого блазня, не потрібно робити з Шоколадного злодія - батька нації.
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10.03.2023 20:08 Відповісти
Давай тільки не брехати. На початок 2014-го року золотовалютні резерви держави - 0 грн. У 2013-му році, зек витратив 20 млрд баксів на утримання долара по 8, а потім бабло закінчилося. Отже, в 2014-му можливості держати курс по 8 вже просто фізично не було і тому бакс впав до свого ринкового рівня - спочатку до 12, а в наступному році до 22.
До речі, баксу по 30 ніколи не було - він просто впав з 28 до 36 в лютому-березні 2022р.
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10.03.2023 21:30 Відповісти
На курсах , які малював нБу ,може й не було . Але купити реально долар по тому курсу було неможливо. На ринку були часи,коли фактично бакс можна було купити по 38 -40 грн. І бізнес рахував його саме по тому курсу - а не по фантикам нбу.
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10.03.2023 22:32 Відповісти
Гривня мала девальвувати до 10-12 . Можливо 16. Решта - це або злочин, або повна некомпетентність.
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10.03.2023 22:33 Відповісти
або трошки війна
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08.12.2023 16:44 Відповісти
Овочі і фрукти? У лютому? Ні, ну це дивина якась...
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10.03.2023 16:12 Відповісти
Конечно) У вас ведь родители ходят по магазинам, рынкам и супермаркетам. Маленьким деткам это еще рановато).
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10.03.2023 16:24 Відповісти
Яйця були 24-28,стали 64-70.Все сходиться.Рівно 76.6%.
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10.03.2023 16:18 Відповісти
Якось не помітно. Практично, щодня ціни ростуть, практично на все, а особливо, на продукти харчування. Якщо в рази піднімуть ще й тариф на електроенергію, то важко уявити, на скільки зростуть ціни на усе. І ще хочуть, аби біженці повертались...
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10.03.2023 16:18 Відповісти
Вже з 1 квітня пошуткували тарифами на воду
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10.03.2023 23:29 Відповісти
а яйца - это фрукт или овощ?
Надо у резникова спросить.
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10.03.2023 16:23 Відповісти
Яйця це кілограми
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10.03.2023 16:38 Відповісти
теперь даже не килограммы. Теперь в МО будут закупать человеко-норму в условных килокалориях. Шоб всякие умники не ***********.
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10.03.2023 16:41 Відповісти
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10.03.2023 16:53 Відповісти
якщо яйця цього гардона- це недошліфовані діаманти...
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10.03.2023 19:47 Відповісти
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10.03.2023 16:27 Відповісти
то, тепла "мівіна" спухла.
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10.03.2023 19:48 Відповісти
Не до цін - воно воює
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11.03.2023 06:24 Відповісти
Пам'ятаю гвалт про ціну цибулі перед виборами у 2019 році .... Сподіваюсь що "зубожілі" нарешті її наїлись у 2023 році....
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10.03.2023 16:37 Відповісти
Їхали з півдня, купляли під Мелітополем мішками, тепер буде на штуки. Все одно, нічому не навчить(
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10.03.2023 17:11 Відповісти
Дивлюсь, що люди ходять і вибирають, що подешевше. І це ще ми тримались на запасах минулих років. Зерно вивозять за безцінь, мінні поля, забруднена земля. Хтось вважає, що буде краще?
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10.03.2023 17:05 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3999038.html Що там "борщовий набір", ЗЕбіли?
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1955524/1955524_800.jpg
Ти, тупориле бидло при Порошенку верещало: «цибуля подорожчала на 50 копійок, Пєтя гєнацид устроіл».
А коли цибуля з 5 грн при Порошенку подорожчала до 67 при ЗЕлупі, те саме бидло чомусь мовчить.
Нема «гєнациду», ЗЕбіли дебільні, все норм?
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10.03.2023 17:25 Відповісти
Все нормально в них!Бо інакше хоч плач
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10.03.2023 19:38 Відповісти
Статисти держстату хоч самі продукти купують?
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10.03.2023 17:55 Відповісти
Какой должен быть мотив у беженцев вернуться, если уровень жизни в Украине падает уже десятый год подряд?
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10.03.2023 23:28 Відповісти

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