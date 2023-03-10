Зростання цін у лютому сповільнилось, найбільше подорожчали овочі та фрукти, – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у лютому 2023 року сповільнилось до 0,7%, порівняно із 0,8% у січні.

Як повідомила Державна служба статистики (Держстат), з початку року ціни зросли на 1,5%.

У річному вимірі інфляція за підсумками лютого сповільнилась до 24,9% порівняно із 26% за підсумками січня та 26,6% – за підсумками грудня та всього минулого року.

Базова інфляція у лютому 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем сповільнилась до 0,5%, з початку року вона склала 1,2%.

За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 13,9%) подорожчали овочі. На 1,4-0,4% зросли ціни на фрукти, м'ясо птиці, рибу та продукти з риби, хліб, молоко та молочні продукти, макаронні вироби, безалкогольні напої.

Водночас на 2,3-0,4% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, рис, сало, яловичина, свинина, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,4%, алкогольні напої – на 0,9%.

Одяг і взуття, за підрахунками Держстату, подешевшали на 3,2%, зокрема, одяг – на 3,2%, взуття – на 3,1%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% пояснюється подорожчанням амбулаторних послуг і послуг лікарень на 1,6%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,7% через здешевлення палива та мастил на 5,3%, а також проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року ціни зросли на 26,6%. Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.