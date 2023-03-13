У Росії нарахували понад 100 тисяч застарілих ліфтів, їх не встигають міняти

Близько 20% ліфтів у Росії працюють понад 25 років, тобто максимальні терміни їх експлуатації вичерпано.

Про це повідомили у пресслужбі Ростехнагляду, пише російський "Коммерсант".

За даними відомства, щорічно в Росії вводиться в експлуатацію до 35 тис. ліфтів.

При цьому загалом у Росії поставлено на облік близько 496 тис. ліфтів, з них близько 100 тис. відпрацювало призначений термін служби у 25 років.

У 2022 році виробництво ліфтів у РФ, за даними Росстату, впало на 30%, до 21,6 тис. штук, а ескалаторів випущено лише дев'ять одиниць, що на 65% менше, ніж у 2021 році.

Як повідомлялося, у липні 2022 року один з найбільших виробників ліфтів та підйомного обладнання у світі, компанія Otis, оголосила про продаж російського бізнесу.

Раніше, у червні, фінська корпорація KONE – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів – ухвалила рішення про передачу свого російського підрозділу його топменеджерам, а також про подальше припинення діяльності KONE у РФ.